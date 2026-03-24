Χρηστίδης: Τραγική η εικόνα στη δίκη των Τεμπών – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης

«Ο κ. Φλωρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Ήταν τραγική η εικόνα,» δήλωσε ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης την Τρίτη (24/3).

Ανέφερε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και θα προσφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια καθώς, όπως είπε, η υπόθεση έχει ακόμα και την κατασκοπία στο εσωτερικό της. Επανέλαβε ότι «στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φύγει η ΝΔ και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής».

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

Για την δίκη των Τεμπών

«Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο να έχει δοθεί 1,5 εκ. € και να έχουμε αυτή την εικόνα. Ο κ. Φλωρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Είναι τραγική η εικόνα.

Ο κ. Φλωρίδης γνώριζε ότι μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους εμπλεκόμενους άρα όταν πήρε την απόφαση να χρηματοδοτήσει ένα έργο ή πρέπει να πει ότι «δεν έλαβα την σωστή απόφαση, έκανα λάθος άρα δεν κάνω για τη δουλειά» ή ότι έδωσε λάθος τα χρήματα. Δεν γίνεται να τα θέλει όλα δικά της η κυβέρνηση, πρέπει να αναλάβει μια ευθύνη ότι απέτυχε, ότι δεν υπολόγισε καλά τα πράγματα».

Ερωτηθείς αν ζητάει το ΠΑΣΟΚ εξεταστική για τις υποκλοπές

«Θα προτείνουμε εξεταστική για τις υποκλοπές, προτείναμε την προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και φυσικά θα πάμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια διότι έχει ανοίξει μια νέα υπόθεση η οποία έχει ακόμα και την κατασκοπία στο εσωτερικό της. Άρα ναι, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και νέα εξεταστική επιτροπή και να έρθουν κι οι μάρτυρες εκείνοι οι οποίοι είπαν ότι τους έδιναν ραβασάκια οι βουλευτές της ΝΔ».

Για το ΠΑΣΟΚ

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φύγει μια κυβέρνηση η οποία μετά από 7 χρόνια είχε τις ευκαιρίες της στο κράτος δίκαιο, στο κοινωνικό κράτος, στην ακρίβεια και παρόλα αυτά ο μισθός τελειώνει 18 του μήνα, παρόλα αυτά δεν έχουμε αίθουσα να κάνουμε την υπόθεση των Τεμπών. Άρα εμείς θέλουμε να φύγει η ΝΔ και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Αυτή είναι η κεντρική απόφαση που θα πάρουμε στο συνέδριο, πως το ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει, θα μεγαλώσει και θα πάρει τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στο συνέδριο θα επικυρώσουμε την πορεία προς τη νίκη και είναι αυτονόητο ότι η νίκη που περιλαμβάνει οποιαδήποτε συγκυβέρνηση με τον πολιτικό, ιδεολογικό μας αντίπαλο που είναι η ΝΔ δεν γίνεται. Είμαι βέβαιός ότι αυτό το οποίο είναι το βασικό αίτημα του Χ. Δούκα και όλων των στελεχών που τοποθετούνται στη δημόσια σφαίρα θα αποτυπωθεί ρητώς».