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Ανοίγει ξανά ο φάκελος «Υποκλοπές» για κατασκοπεία και για την ανοιχτή γραμμή ΕΥΠ - Predator
Πολιτική
12:02 - 24 Μαρ 2026

Ανοίγει ξανά ο φάκελος «Υποκλοπές» για κατασκοπεία και για την ανοιχτή γραμμή ΕΥΠ - Predator

Reporter.gr Newsroom
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Kαθαρογράφθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας με την οποία οι τέσσερις εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιριών καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 126 ετών (εκτιτέα τα 8 χρόνια) για πλημμεληματικές πράξεις. To δικαστήριο με την απόφασή του διατάσσει να ανοίξει εκ νέου η έρευνα για τις υποκλοπές.

Ο πρόεδρος Νικ. Ασκιανάκης παραθέτει αναλυτικά το σκεπτικό του που οδήγησε στην ενοχή των Τ. Ντίλιαν, Σ. Χάμου, Ιω. Λαβράνου και Φ. Μπίτζιου, αλλά και στους λόγους που διαβιβάζει τα πρακτικά τη δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω ενέργειες, όπως για διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας και από τρίτα πρόσωπα.

Η απόφαση λέει ότι η Intellexa που είχε το παράνομο λογισμικό Predator, με το οποίο έγιναν παράνομες παρακολουθήσεις, είχε πρόσβαση και στο προϊόν των των υποκλοπών.

Αφού, λοιπόν, είχε πρόσβαση και αφού οι στόχοι που παρακολουθήθηκαν ήταν υψηλόβαθμα στρατιωτικά στελέχη και κορυφαίοι υπουργοί, πρέπει να διερευνηθεί τι έγιναν αυτές οι καταγραφές.

Έτσι ζητά να γίνει έρευνα για την περίπτωση κατασκοπείας.

Επιπλέον, η απόφαση αφήνει να εννοηθεί πως οι κοινές παρακολουθήσεις από ΕΥΠ και Predator δεν είναι σύμπτωση, όπως είχε αρχικά υποστηρίξει η έρευνα του Αρείου Πάγου. Το δικαστήριο επισημαίνει ότι παρακολουθούνταν πολλά πρόσωπα και με τα δύο λογισμικά.

Από τους 87 αξιωματούχους το 1/3 ήταν σε παράλληλη παρακολούθηση και από την ΕΥΠ και από το Predator, σημειώνεται στην απόφαση. Γι' αυτό και το δικαστήριο ζητά να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης και να ερευνηθεί.

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Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 12:09
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