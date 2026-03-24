Πετρέλαιο σε νέα άνοδο καθώς αμφιβολίες για αποκλιμάκωση στο Ιράν επιστρέφουν στις αγορές

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Τρίτη 24/3, ανακάμπτοντας από τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά αξιολογούσαν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν με την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση να υποχωρεί.

Στο πλαίσιο αυτό, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάιο διαπραγματεύονταν αυξημένα κατά 2,70% στα 98,51 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) για τον Μάιο ενισχύθηκαν κατά 3,17% στα 90,52 δολάρια ανά βαρέλι.

Η αύξηση αυτή ακολουθεί την έντονη πτώση της Δευτέρας, όταν το Brent είχε χάσει περίπου 11% φτάνοντας τα 99 δολάρια ανά βαρέλι, μετά το υψηλό των 112 δολαρίων την Παρασκευή.

«Είμαι ευτυχής να αναφέρω ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν τις τελευταίες δύο ημέρες πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για μια πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα.

Η δήλωση αυτή οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι μετοχές ανήλθαν. Ωστόσο, η ανάκαμψη της Τρίτης δείχνει ότι παραμένει σκεπτικισμός σχετικά με τους ισχυρισμούς του προέδρου, οι οποίοι επίσης διαψεύστηκαν από το Ιράν.

«Παρά τον ενθουσιασμό στη Wall Street, το πετρέλαιο παραμένει αρκετά πάνω από τα χαμηλά του μετά την άρνηση του Τεχεράνης ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Χοσέ Τορες, ανώτερος οικονομολόγος στην Interactive Brokers, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος ενός παρατεταμένου πολέμου παραμένει βασικό μέλημα της αγοράς.

Ο Τορες σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για πιθανές διακοπές στην παραγωγή και τη μεταφορά.

«Επιπλέον, λόγω του μεγάλου αριθμού επιθέσεων που επηρέασαν κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, υπάρχει νευρικότητα ότι θα μπορούσαν να προκύψουν προβλήματα παραγωγής και μεταφοράς που θα διατηρούν υψηλά τα κόστη ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία», ανέφερε σε σημείωμά του την Τρίτη.

Το Στενό του Ορμούζ διαχειριζόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλάσσιων προμηθειών πετρελαίου πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πριν το Ιράν ουσιαστικά σταματήσει τις ροές μέσω του κρίσιμου υδάτινου διαδρόμου.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη θα επιτρέπει ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, εκτός από πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς» της χώρας.

Μεγάλες απώλειες για το φυσικό αέριο – Μικρή άνοδο ο χρυσός

Τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου την Τρίτη εμφανίζουν σημαντικές απώλειες της τάξης του 6,145% και κινούμενα στα 53,200 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Στα πολύτιμα μέταλλα, η εικόνα είναι αμφίρροπη με τον χρυσό να παρουσιάζει μικρά κέρδη, ενώ ξεκίνησε αρνητικά την συνεδρίαση, κατά 0,12% στα 4.445,01 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι κερδίζει κατά 0,73% που το φέρνουν στα 69,76 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός εμφανίζει απώλειες κατά 1,16% στα 5,409 δολάρια η ουγγιά.

Ο χρυσός και το ασήμι τις τελευταίες ώρες παρουσιάζουν μια έντονα αμφίρροπη πορεία. Έτσι τη Δευτέρα μετά την αρχική τους πτώση, επανάκαμψαν σημαντικά καθώς οι νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα. Το ίδιο κλίμα συνεχίστηκε και την Τρίτη στις αγορές χρυσού και ασημιού, με αρχικές απώλειες και στην συνέχεια μικρά κέρδη.

Στα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,19% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1589 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, η βρετανική λίρα χάνει 0,06% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να «παίζει» στο 0,8653 και το δολάριο κερδίζει κατά 0,34% έναντι της λίρας, με την ισοτιμία στο 1,3392.