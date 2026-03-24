Πόσοι λαμβάνουν newsletters και πόσοι τα διαβάζουν - Η εμπειρία των ΗΠΑ

Παρότι οι ψηφιακές πλατφόρμες — όπως ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης — αποτελούν πιο συνηθισμένες οδούς ενημέρωσης, τα newsletters προσφέρουν μια διακριτή μορφή περιεχομένου, με ενημερωτικές συνόψεις, απόψεις και εις βάθος αναλύσεις. Σε αντίθεση με πολλά άλλα ψηφιακά μέσα, παρόμοια ποσοστά Αμερικανών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες λαμβάνουν ειδήσεις μέσω email newsletters.

Το 2025:

6% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνει ότι συχνά λαμβάνει ειδήσεις από email newsletters.

λαμβάνει ειδήσεις από email newsletters. 24% δηλώνει ότι το κάνει μερικές φορές .

. 26% σπάνια .

. 43% ποτέ.

Μόλις 3% των Αμερικανών αναφέρουν τα newsletters ως την προτιμώμενη πλατφόρμα ενημέρωσης — πολύ χαμηλότερα από την τηλεόραση (34%) και τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ή εφαρμογές (21%).

Παράλληλα, 7% δηλώνουν ότι τον τελευταίο χρόνο έχει πληρώσει ή έχει συνεισφέρει χρήματα σε newsletter με ειδησεογραφικό περιεχόμενο (μέσω συνδρομής, δωρεάς ή συμμετοχής).

Μεταξύ όσων λαμβάνουν ειδήσεις από newsletters (έστω και σπάνια):

71% είναι συνδρομητές σε λιγότερα από 5 newsletters

newsletters 3% σε περισσότερα από 10

16% δεν είναι σίγουροι πόσα λαμβάνουν

Η εμπλοκή (engagement) είναι σχετικά περιορισμένη:

62% δηλώνουν ότι δεν διαβάζουν τα περισσότερα από τα newsletters που λαμβάνουν.

από τα newsletters που λαμβάνουν. 38% λένε ότι διαβάζουν (εν μέρει ή ολόκληρα) τα περισσότερα

Η προέλευση των newsletter ποικίλλει:

25% δηλώνουν ότι τα περισσότερα newsletters που λαμβάνουν προέρχονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς (εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες).

(εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες). 24% αναφέρουν ότι είναι ανεξάρτητα και δεν συνδέονται με κάποιο μέσο ενημέρωσης.

και δεν συνδέονται με κάποιο μέσο ενημέρωσης. 22% λένε ότι πρόκειται για μείγμα των δύο.

των δύο. 28% δεν είναι σίγουροι για τη σύνδεσή τους ή μη με ειδησεογραφικό οργανισμό.

Οι αναγνώστες αναφέρουν ότι συναντούν διάφορους τύπους περιεχομένου:

70% διαβάζουν τουλάχιστον περιστασιακά newsletters με σύντομες ενημερωτικές σύνοψεις .

. 60% διαβάζουν εις βάθος αναλύσεις για συγκεκριμένα θέματα ή γεγονότα.

για συγκεκριμένα θέματα ή γεγονότα. 57% διαβάζουν newsletters που περιλαμβάνουν απόψεις για επίκαιρα ζητήματα.

Σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες ενημέρωσης, τα newsletters παρουσιάζουν παρόμοια διείσδυση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές ως προς την εκπαίδευση:

35% των αποφοίτων πανεπιστημίου λαμβάνει ειδήσεις από newsletters τουλάχιστον περιστασιακά.

25% όσων έχουν απολυτήριο λυκείου ή χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης κάνει το ίδιο.

Και το εισόδημα: Άτομα με υψηλότερα εισοδήματα είναι πιο πιθανό να λαμβάνουν ειδήσεις από newsletters.