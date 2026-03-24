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Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: Στην επόμενη δικάσιμο θα πρέπει να υπάρξει σωστή ταξιθεσία
Πολιτική
10:43 - 24 Μαρ 2026

Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: Στην επόμενη δικάσιμο θα πρέπει να υπάρξει σωστή ταξιθεσία

Reporter.gr Newsroom
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Ο χώρος που δημιουργήθηκε στη Λάρισα για τη διεξαγωγή της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη έγινε κατά τα πρότυπα της αίθουσας, όπου διεξήχθη η δίκη για την πυρκαγιά στο Μάτι, στο Εφετείο Αθηνών, ανέφερε την Τρίτη (24/3) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφορικά με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν χθες κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ:

«Ο νόμος ορίζει ότι η δίκη έπρεπε γίνει στη Λάρισα, που δεν είχε κατάλληλο χώρο και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, που πήρε και την πρωτοβουλία, υπεδείχθη το κτίριο του Πανεπιστημίου», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

«Και το Εφετείο της Λάρισας συμφώνησε ότι ο χώρος είναι κατάλληλος, άρα στη συνέχεια έπρεπε να διαμορφωθεί ο χώρος και να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες, συνέχισε ο υπουργός Δικαιοσύνης προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια «εκτέλεσε το έργο άψογα». Όσο για το κόστος των εργασιών, σημείωσε ότι έπρεπε να αναδιαμορφωθεί όλο το κτίριο και όχι μόνο μια αίθουσα.

Ανέφερε ότι η αίθουσα διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον αριθμό των δικηγόρων που παίρνουν μέρος στη διαδικασία, δημιουργήθηκαν 280 θέσεις για δικηγόρους και 36 θέσεις για τους κατηγορούμενους.

«Αυτό που έγινε χτες», συνέχισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «είναι ότι κάποιοι άνθρωποι από το κοινό κάθισαν στις θέσεις που προορίζονταν για τους δικηγόρους, με αποτέλεσμα όταν έφτασαν οι δικηγόροι να μην έχουν θέσεις να καθίσουν και δικαιολογημένα διαμαρτυρήθηκαν. Πρώτα έπρεπε να καθίσουν οι δικηγόροι και μετά να καθίσει το κοινό».

«Πίσω από τους δικηγόρους και σε διπλανή αίθουσα υπάρχει χώρος με τεράστιες οθόνες για το κοινό, σημείωσε. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει σωστή ταξιθεσία από τα όργανα του Δικαστηρίου και τις αστυνομικές αρχές, όταν επαναληφθεί η διαδικασία την 1η Απριλίου», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης, τονίζοντας ότι «το υπουργείο Δικαισούνης δεν έχει δικαιώμα να παρέμβει».

Όσο για τον χρόνο έναρξης της δίκης, 3 χρόνια μετά την τραγωδία, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία ανάλογες δίκες ξεκίνησαν 9 χρόνια μετά το δυστύχημα και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν συνθήκες που εμπόδιζαν συστηματικά την έναρξη της δικαδικασίας. Στην Ελλάδα η προσπάθεια να μην γίνει δίκη κορυφώθηκε με τη συνομωσία της συγκάλυψης, τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας περί ακαταλληλότητας του χώρου διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι «προφανώς ο κ. Κικίλιας δεν έχει ακριβή γνώση των στοιχείων εκεί και γι' αυτό είπε τα όσα είπε».

Ο κ. Φλωρίδης, τέλος, επανέλαβε ότι βάσει νομοθεσίας στην Ελλάδα απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση της δίκης και πως εάν κάποιος το παραβεί, θα πρέπει με εντολή προέδρου να συλληφθεί αμέσως.

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