ΠΑΣΟΚ: Δήλωση στήριξης στους εποχικούς πυροσβέστες για την προσφορά τους στο Σώμα

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Κοινή ανακοίνωση του βουλευτή Αργολίδας και Υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Πουλά και του Τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλη Χάλαρη για τους εποχικούς πυροσβέστες.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στους εποχικούς πυροσβέστες που διεκδικούν σταθερή εργασία, δίκαιη μεταχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση της εκπαίδευσης, της εμπειρίας και της προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι άνθρωποι που κάθε χρόνο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των δασικών πυρκαγιών δεν είναι «προσωρινή λύση» για μόνιμες ανάγκες. Είναι προσωπικό με κρίσιμη επιχειρησιακή εμπειρία, γνώση του πεδίου και πραγματική συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται πλέον σε μια στενή αντιπυρική περίοδο. Δημιουργεί αυξημένες και διαρκείς ανάγκες πρόληψης, ετοιμότητας, επιτήρησης, πρώτης απόκρισης, δασοπροστασίας, αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης πολλαπλών φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Γι’ αυτό η Πολιτική Προστασία δεν μπορεί να στηρίζεται σε διαρκή εργασιακή επισφάλεια. Δεν μπορεί να ζητά από τους ίδιους ανθρώπους να δίνουν κάθε καλοκαίρι τη μάχη στο πεδίο και τον υπόλοιπο χρόνο να τους κρατά σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είναι σαφής.

Χρειάζεται συνολικός θεσμικός, οργανωτικός και στελεχιακός εκσυγχρονισμός του Πυροσβεστικού Σώματος και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Προτείνουμε:

Σταθερή στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος με πραγματική αποτύπωση των επιχειρησιακών αναγκών, μόνιμες οργανικές θέσεις και αξιοποίηση της εμπειρίας των εποχικών πυροσβεστών μέσα από διαφανείς διαδικασίες, με σεβασμό στο Σύνταγμα, στην αξιοκρατία και στην ασφάλεια δικαίου.

Ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να ξεπεραστεί ο σημερινός κατακερματισμός κατηγοριών, ταχυτήτων και εργασιακών καθεστώτων που υπονομεύει τη συνοχή, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και το αίσθημα δικαιοσύνης μέσα στο Σώμα.

Δίκαιη και οριστική αντιμετώπιση των θεσμικών και υπηρεσιακών εκκρεμοτήτων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, με αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας τους και σεβασμό στις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της συνέχειας της υπηρεσιακής λειτουργίας.

Αξιοποίηση των εποχικών πυροσβεστών όχι μόνο στην καταστολή, αλλά και στην πρόληψη, στη δασοπροστασία, στην επιτήρηση επικίνδυνων περιοχών, στη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, στην υποστήριξη τοπικών σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και στις δράσεις ετοιμότητας πριν από την εκδήλωση της κρίσης.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης, με ουσιαστική ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, ετήσιο ατομικό σχέδιο εκπαίδευσης και κοινά επιχειρησιακά πρωτόκολλα βάσει σύγχρονων προτύπων διοίκησης συμβάντων.

Ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, με επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας, σύγχρονες επικοινωνίες, ψυχολογική υποστήριξη, θεσμική μέριμνα για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού και αναγνώριση του πραγματικά μάχιμου χαρακτήρα της υπηρεσίας.

Ενίσχυση του θεσμού των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας, με έγκαιρη χορήγηση εξοπλισμού και ΜΑΠ, ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση, πιστοποίηση, σαφή ρόλο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και θεσμική αναγνώριση της προσφοράς τους.

Σύγχρονο Οργανισμό για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, με σαφείς αρμοδιότητες, επαρκή στελέχωση, διαλειτουργικότητα και δυνατότητα πραγματικής εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης διακινδύνευσης καταστροφών.

Ενιαίο σύστημα διοίκησης κρίσεων και κοινή επιχειρησιακή εικόνα, με θεσμοθέτηση ICS-GR, λειτουργικά Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και ψηφιακό Crisis Dashboard, ώστε όλες οι δυνάμεις του πεδίου να επιχειρούν με καθαρούς ρόλους, κοινά δεδομένα και πραγματικό συντονισμό.

Η χώρα δεν χρειάζεται άλλο ένα καλοκαίρι ηρωισμού χωρίς θεσμική ανταπόδοση. Χρειάζεται ένα Πυροσβεστικό Σώμα ισχυρό, ενιαίο, αξιοκρατικό, εκπαιδευμένο, επαρκώς στελεχωμένο και επιχειρησιακά έτοιμο.

Οι εποχικοί πυροσβέστες δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, αναγνώριση και αξιοποίηση της εμπειρίας τους σε ένα κράτος που οφείλει να παίρνει στα σοβαρά την Πολιτική Προστασία.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στέκεται δίπλα τους.

Γιατί η προστασία της ζωής, των περιουσιών, των δασών και των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να στηρίζεται στην εργασιακή ανασφάλεια των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

Η εμπειρία τους πρέπει να γίνει μόνιμη επιχειρησιακή δύναμη του κράτους.

Η προσφορά τους πρέπει να αναγνωριστεί με πράξεις.

Η Πολιτική Προστασία πρέπει να περάσει από την εποχικότητα στην ανθεκτικότητα.