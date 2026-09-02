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ΠΑΣΟΚ: Καθαρές κουβέντες και ξεκάθαρα στοιχεία για την εγχώρια συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα
Πολιτική
14:10 - 02 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Καθαρές κουβέντες και ξεκάθαρα στοιχεία για την εγχώρια συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση σύγκληση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, Δημήτρης Μάντζος και Σταύρος Μιχαηλίδης, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Άγγελο Συρίγο.  

Οι τρεις βουλευτές ζητούν αναλυτική και σαφή ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης σχετικά με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Όπως επισημαίνουν, η χώρα υλοποιεί ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους δεκάδων δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών. Από το 2019 έως σήμερα, η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής έχει γνωμοδοτήσει για εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ, ενώ οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατά την επταετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 21 δισ. ευρώ. Ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στη Βουλή στις 2 Απριλίου 2025, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του, έχουν δεσμευτεί για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Έκτοτε, η αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει εγκρίνει εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους 7,6 δισ. ευρώ. Σε όλα τα σχετικά εισηγητικά σημειώματα του Υπουργού περιλαμβάνεται γραπτή δέσμευση-πρόθεση για εγχώρια συμμετοχή 25%. Κατά τη συζήτησή τους στην Επιτροπή, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ συγκεκριμένες συμβάσεις ή συμφωνίες των αναδόχων με ελληνικές εταιρείες.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και η αμυντική θωράκιση της χώρας έναντι οποιασδήποτε απειλής συνιστούν εθνικό καθήκον και υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες πολίτες.

Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι τα δισεκατομμύρια που διατίθενται για την αγορά οπλικών συστημάτων να δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για την ελληνική αμυντική και ναυπηγική βιομηχανία και την εθνική οικονομία, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία και την αυτάρκεια της αμυντικής βάσης της χώρας.

Για τον λόγο αυτό ζητούν να παρουσιαστούν στην Επιτροπή, για κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα, ο αριθμός και η αξία της σύμβασης, ο φορέας υλοποίησης, οι ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν, καθώς και το είδος και η αξία της συμμετοχής τους.

Ζητούν, επίσης, να διευκρινιστεί εάν η συμμετοχή κάθε ελληνικής εταιρείας στηρίζεται σε δεσμευτική σύμβαση, σε μνημόνιο συνεργασίας ή σε απλή πρόθεση συνεργασίας, καθώς και ποιο ακριβώς έργο αναλαμβάνει, με σαφή διάκριση ανάμεσα στην πραγματική βιομηχανική συμμετοχή και την απλή προμήθεια.

Η κυβερνητική δέσμευση για εγχώρια συμμετοχή 25% δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια αναφορά στα εισηγητικά σημειώματα του Υπουργού. Απαιτούνται καθαρές κουβέντες και ξεκάθαρα στοιχεία για το τι έχει πραγματικά συμβασιοποιηθεί, ποιες ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν, με ποιο οικονομικό αντικείμενο και με ποιο συγκεκριμένο παραγωγικό έργο.

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