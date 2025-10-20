Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας

Αυξάνονται οι πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την υγειονομική δαπάνη να αποτελεί ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, σχεδόν το 1/3 των συνολικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα καλύπτεται απευθείας από την τσέπη των πολιτών.

Συγκεκριμένα, η ιδιωτική συμμετοχή στις δαπάνες υγείας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 34,3%, τοποθετώντας τη χώρα στην τρίτη υψηλότερη θέση στην Ε.Ε., μετά τη Βουλγαρία (35,5%) και τη Λετονία (35,1%). Για λόγους σύγκρισης, ο μέσος όρος ιδιωτικής συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 14,6%, δηλαδή σχεδόν το μισό.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δυσμενής αν συνεκτιμηθεί η χαμηλή αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών. Με βάση τις Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS), το μέσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 752 ευρώ, έναντι 542 ευρώ που είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε. — γεγονός που σημαίνει πως η Ελλάδα, παρά την υψηλότερη τιμή, εξακολουθεί να έχει μειωμένη πραγματική αγοραστική ισχύ, επιτείνοντας τη δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Υπηρεσίες εκτός κάλυψης

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο αδυνατεί να καλύψει επαρκώς βασικές ανάγκες των πολιτών. Εκτός δημόσιας υγειονομικής κάλυψης παραμένουν κρίσιμες υπηρεσίες όπως:

Φάρμακα,

Επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία,

Οδοντιατρική περίθαλψη,

Διαγνωστικές εξετάσεις.

Οι πολίτες καλούνται να καλύψουν το κόστος αυτών των υπηρεσιών από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, συχνά αναγκάζονται να αναβάλουν ή να παραλείπουν απαραίτητες ιατρικές πράξεις, με κίνδυνο για τη μακροπρόθεσμη υγεία τους.

Ένα σύστημα σε ανάγκη μεταρρύθμισης

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα διπλό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά: από τη μία πλευρά η επιβάρυνση από τις υψηλές ιδιωτικές δαπάνες και από την άλλη η αδυναμία του δημόσιου συστήματος να προσφέρει αποτελεσματική και δωρεάν κάλυψη για όλους. Η ανάγκη για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην υγεία είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ.