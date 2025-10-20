Φορολογικός μαραθώνιος: €20,2 δισ. έως το τέλος του έτους – Ο «χάρτης» των υποχρεώσεων

Ένα δύσκολο τρίμηνο περιμένει τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου καλούνται να ανταποκριθούν σε σειρά σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων, συνολικού ύψους περίπου 20,2 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, καθώς και δόσεις ρυθμίσεων που έχουν κάνει συνταξιούχοι, μισθωτοί και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα τέλη Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν 6,6 δισ. ευρώ, 6,6 δισ. ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο οι υποχρεώσεις ανέρχονται σε 6 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο σε 6,4 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθενται και τα τέλη κυκλοφορίας, που υπολογίζονται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Η πορεία του 2026 αναμένεται εξίσου απαιτητική, καθώς οι πολίτες θα κληθούν εκ νέου να αντιμετωπίσουν έναν νέο «φορολογικό μαραθώνιο», με συνεχή πληρωμή φόρων και δόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το συνολικό οικονομικό βάρος καθιστά σαφές ότι οι επόμενοι μήνες θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό των προσωπικών οικονομικών, καθώς η συγκέντρωση μεγάλων υποχρεώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί πρόκληση για νοικοκυριά και επαγγελματίες.