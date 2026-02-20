Optima: Νέα τιμή στόχος για τη μετοχή της Πειραιώς στα €9,66 από €7,5

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2025 (4Q25) την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου πριν από το άνοιγμα του ATHEX. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 14:00 ώρα Αθήνας / 12:00 ώρα Λονδίνου. Ο βασικός καταλύτης για τη μετοχή παραμένει το Capital Markets Day στις 5 Μαρτίου 2026 στο Λονδίνο, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2029, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού οδικού χάρτη για την Ethniki Insurance.

Αποτελέσματα 4Q25

Η Optima Bank εκτιμά ότι τα NII θα διαμορφωθούν στα €475 εκατ. (+1% σε τριμηνιαία βάση, -8% σε ετήσια), σε ευθυγράμμιση με τη διάμεση εκτίμηση της αγοράς. Προβλέπουμε επίσης ότι τα έσοδα από προμήθειες θα ανέλθουν σε €180 εκατ. (+10% σε τριμηνιαία βάση, +8% σε ετήσια), υποστηριζόμενα από προμήθειες χορηγήσεων και επενδυτικής τραπεζικής (συμπεριλαμβανομένης της συναλλαγής Εγνατία). Τα μη βασικά έσοδα αναμένονται στα €13 εκατ. Συνολικά, εκτιμούμε ότι τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν σε €668 εκατ. (+3% σε τριμηνιαία βάση, -8% σε ετήσια).

Στο σκέλος του κόστους, οι αναλυτές της Optima δίνουν εκτίμηση για λειτουργικά έξοδα (OpEx) €132 εκατ. (+33% σε τριμηνιαία βάση), συμπεριλαμβανομένων €13 εκατ. χρεώσεων VES, καθώς και κόστη ενσωμάτωσης της Ethniki Insurance και μεταβλητών αμοιβών. Αυτό συνεπάγεται προ προβλέψεων κέρδη (PPI) €415 εκατ. (+20% σε τριμηνιαία βάση, -4% σε ετήσια) και προβλέψεις για ζημίες δανείων €59 εκατ. (-13% σε τριμηνιαία βάση, -54% σε ετήσια), λόγω αξιοποίησης PMAs. Συνολικά, προβλέπουμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε €252 εκατ. (-3,2% σε τριμηνιαία βάση, +38% σε ετήσια) στο 4Q25, ελαφρώς υψηλότερα από τη διάμεση εκτίμηση της αγοράς (€247 εκατ.).

Αποτελέσματα FY25

Σε ετήσια βάση, αναμένουν NII €1,9 δισ. (-9% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενα από ισχυρή πιστωτική επέκταση (+€3,5 δισ.) και έσοδα από προμήθειες €669 εκατ. (+19% σε ετήσια βάση). Εκτιμούμε επίσης αύξηση λειτουργικών εξόδων κατά 2,6% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας τη Snappi και τις μεταβλητές αμοιβές, ενώ οι ζημίες απομείωσης αναμένονται μειωμένες κατά 9% σε ετήσια βάση. Συνολικά, προβλέπουμε δημοσιευμένα καθαρά κέρδη €1,07 δισ. (+0,6% σε ετήσια βάση), παρά τα έκτακτα κόστη, οδηγώντας σε κανονικοποιημένο EPS προσαρμοσμένο για AT1 €0,81, σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της τράπεζας.

Με βάση τα παραπάνω η Πειραιώς αναμένεται να πετύχει τους οικονομικούς της στόχους για το 2025, παρά το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Το 4Q25 επιβεβαιώνει ότι τα NII έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο, ενώ η δυναμική των προμηθειών έχει διαρθρωτικό χαρακτήρα. Η Εθνική Ασφαλιστική συνέβαλε μόνο για έναν μήνα το 2025, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης κερδών και στρατηγικής για την περίοδο 2026-2029.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στο νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική πιστωτικής επέκτασης και στη σταδιακή συνεισφορά καθαρών κερδών από την Εθνική Ασφαλιστική. Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε 8,8x P/E 2026e και 1,2x P/TBV 2026e, με έκπτωση 14% και 23% αντίστοιχα έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Τέλος, αναμένουμε ότι ο δείκτης διανομής μερίσματος 50% θα διατηρηθεί, προσφέροντας ελκυστικές αποδόσεις κεφαλαίου.

Συνολικά, για το FY25 εκτιμούμε κέρδη ανά μετοχή (EPS) €0,81 και κανονικοποιημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) 15%, πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις κατευθυντήριες γραμμές.

Νέα τιμή στόχος

Η Optima με βάση τα παραπάνω δίνει νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΠΕΙΡ στα 9,66 από 7,5 ευρώ, διατηρώντας σύσταση "buy".