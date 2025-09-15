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«Πεπονής» για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι
Ανεμοδείκτης
12:51 - 15 Σεπ 2025

«Πεπονής» για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Δεν είναι κακή η ιδέα του ΠΑΣΟΚ να ονομάσει «σχέδιο Πεπονής» το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ωστόσο, η αλήθεια είναι πως τα χρόνια περνούν και το όνομά του δεν είναι γνωστό σε πολλούς από τους ψηφοφόρους που διεκδικεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από την άλλη, είναι αυτή μία καλή αφορμή για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Ο Αναστάσιος Πεπονής το όνομα του οποίου έχει δοθεί στο Εθνικό Σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη μεταρρύθμιση του κράτους, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής συμμετείχε στην Αντίσταση ως μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων (ΠΕΑΝ) και του Εθνικού Συνδέσμου Ανωτάτων Σχολών (ΕΣΑΣ). Είχε έντονη αντιδικτατορική δράση όντας μέλος του Εθνικού Κινήματος Δημοκρατικής Αντιστάσεως (ΕΚΔΑ) και της Εταιρίας Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ). Καταδικάστηκε από το Έκτακτο Στρατοδικείο και φυλακίστηκε. Απελευθερώθηκε με την πρώτη αμνηστεία και συνέχισε τη δράση του ενώ συνελήφθη άλλες δύο φορές από την ΕΣΑ.

Διετέλεσε πρόεδρος της Νεολαίας της ΕΠΕΚ (1950 - 1952). Από το 1963 έως το 1965, επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, ήταν γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) όπου καθιέρωσε τη χρήση της δημοτικής γλώσσας, ενώ ίδρυσε και τον πειραματικό σταθμό τηλεόρασης που αργότερα μετεξελίχθηκε στην ΕΡΤ. Ήταν βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ από το 1977 μέχρι και το 2000 και διορισμένος ευρωβουλευτής από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 1981.

Διετέλεσε επίσης υπουργός από το 1981 έως το 1996.

Στα σημαντικότερα επιτεύγματά του συγκαταλέγεται ο νόμος 2190/1994 που δημιούργησε το ΑΣΕΠ και το σύστημα πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων με αντικειμενικά κριτήρια. Ο νόμος αναφέρεται πολλές φορές ως «νόμος Πεπονή». Ακόμη, ήταν γενικός εισηγητής της αναθεώρησης του Συντάγματος του 1985-86. Ως Υπουργός Βιομηχανίας ίδρυσε μεταξύ άλλων το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.).

Ιστορικά σωστή η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να τιμήσει με το "σχέδιο Πεπονής" τον μεγάλο αυτό μεταρρυθμιστή πολιτικό, αλλά από επικοινωνιακής πλευράς το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 14:22
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