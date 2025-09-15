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Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Και φέτος στη δράση «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» με το ζυθοποιείο της στη Ριτσώνα Ευβοίας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12:07 - 15 Σεπ 2025

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Και φέτος στη δράση «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» με το ζυθοποιείο της στη Ριτσώνα Ευβοίας

Reporter.gr Newsroom
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Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 18:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί το ζυθοποιείο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Ριτσώνα, Ευβοίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών.

Στόχος της πρωτοβουλίας, η οποία πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία από το 2018, είναι να φέρει τους καταναλωτές πιο κοντά στον γευστικό και απολαυστικό κόσμο της μπύρας, αναδεικνύοντας τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κατά τη ζυθοποίηση, τη διαδικασία παραγωγής, τα χαρακτηριστικά των διάφορων κατηγοριών μπύρας, αλλά και την ιστορία του ζύθου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει:

Ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής μπύρας

Περιεχόμενο: Βασική ενημέρωση για τις πρώτες ύλες και τα στάδια παραγωγής ζύθου εντός του χώρου παραγωγής

Ομάδες 25 ατόμων

Διάρκεια: ~30’

Ώρες: 12.30 / 13.30 / 15.00 / 16.00

Sessions γευσιγνωσίας

Περιεχόμενο: Παρουσίαση σχετικά με τις βασικές κατηγορίες της μπύρας και τις αρχές της γευσιγνωσίας, σε συνδυασμό με δοκιμή προϊόντων της εταιρείας

Ομάδες 8 ατόμων

Διάρκεια: ~45’

Ώρες: 13.00 / 14.30 / 16.00

  • Γευστικές δοκιμές των προϊόντων της εταιρείας, με συνοδεία εδεσμάτων από BBQ station καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
  • Live DJ sets που θα δώσει ρυθμό και ενέργεια στην εμπειρία των επισκεπτών

Χρήσιμες πληροφορίες

Για τη συμμετοχή στις ξεναγήσεις και τις γευσιγνωσίες απαιτείται προκράτηση, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν για κρατήσεις θέσεων καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου), 10.00 - 17.00 έως και την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, στο τηλέφωνο 6974201900.

Η συμμετοχή στα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» είναι δωρεάν και η γενική είσοδος στο ζυθοποιείο είναι ανοιχτή σε όλες και όλους. Ακόμη και όσοι δεν προλάβουν να εξασφαλίσουν θέση στις οργανωμένες δράσεις, μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο και να απολαύσουν τα προϊόντα της εταιρείας.

Υπεύθυνη κατανάλωση

Η κατανάλωση μπύρας και η συμμετοχή στις ξεναγήσεις και τις γευσιγνωσίες απευθύνεται αποκλειστικά άτομα άνω των 18 ετών. Καταναλώνουμε πάντα υπεύθυνα.

Για τους μικρούς επισκέπτες έχει προβλεφθεί χώρος δημιουργικής απασχόλησης.

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