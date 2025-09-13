Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής» για τη μεταρρύθμιση του κράτους – Οι πέντε εθνικές προτεραιότητες

Με αιχμή την κοινωνική δικαιοσύνη, την ηθική στην πολιτική και μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, απευθύνοντας κάλεσμα για «πολιτική αλλαγή» και «συμβόλαιο αλήθειας» με τους πολίτες. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για διεύρυνση των ανισοτήτων, αδιαφάνεια και απαξίωση των θεσμών, ενώ εξήγγειλε «μετρήσιμους» στόχους στον άξονα πέντε εθνικών προτεραιοτήτων και μία σειρά παρεμβάσεων σε οικονομία, εργασία, κράτος δικαίου, ΕΣΥ, εκπαίδευση και εξωτερική πολιτική.

Με φόντο μια Ελλάδα που, όπως σημειώνει, έχει οδηγηθεί από τη Νέα Δημοκρατία σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, απαξίωση θεσμών και χαμένες ευκαιρίες, ο κ. Ανδρουλάκης απευθύνθηκε στους πολίτες με το αίτημα για ένα νέο συμβόλαιο αλήθειας με θεμέλιο του την ηθική στην πολιτική, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αναπτυξιακή προοπτική για όλους.

«Η ηθική στην πολιτική δεν είναι σύνθημα, δεν είναι ηθικολογία, είναι αναγκαία για μία πολιτεία που λειτουργεί ως εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης», είπε χαρκατηριστικά και συνέχισε, λέγοντας ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αποσκοπεί στο «να σταθεί όρθια η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση και προοπτική» σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει ελπίδα για το μέλλον αν δεν «κερδίσουμε» το παρόν.

«Τώρα είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες, η ώρα της πολιτικής αλλαγής», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οραματιζόμενος μια νέα σύγκλιση με την Ευρώπη, έθεσε πέντε εθνικές προτεραιότητες, που αφορούν το δημογραφικό, την παραγωγικότητα, το βιοτικό επίπεδο, τις ανισότητες και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου — στόχοι φιλόδοξοι αλλά μετρήσιμοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, που απαιτούν σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτική βούληση.

Οι πέντε μεγαλες εθνικες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

1. Δημογραφική αναγέννηση: Στόχος η σταθεροποίηση του πληθυσμού και η ισόποση κατανομή του στην περιφέρεια τα επόμενα 10 χρόνια, ώστε να δοθεί «νέα πνοή» στην ανάπτυξη

2. Ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία: Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας στο 75% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μέσα σε 10 χρόνια, από το 56% που είναι σήμερα

3. Άνοδος του βιοτικού επιτόπου: Στόχος να φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε 10 χρόνια

4. Μείωση ανισοτήτων και πρόσβαση στο κράτος δικαίου: Στόχος η μείωση της φτώχειας κατά 6% σε 5 χρόνια

5. Αξιοπρεπής εργασία για όλους, δικαιότερη κατανομή πλούτου και αύξηση μεριδίου μισθών στο ΑΕΠ: Στόχος να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 1% σε 5 χρόνια

Βασικά σημεία των παρεμβάσεων

Στεγαστικό και Δημογραφικό

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για ένα πλήρες στεγαστικό πρόγραμμα, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, το οποίο αποσκοπεί στην μείωση των ενοικίων και την εύρεση στέγης για όλους, προκειμένου να πάψει – όπως υπογράμμισε – η στέγαση να είναι ένα ακριβό προνόμιο για λίγους.

Ακόμη, δεσμεύτηκε για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, όπως τα βρεφικά και σε αλλαγή ως προς τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τους πολύτεκνους. Όπως είπε, «για τις πολύτεκνες οικογένειες ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα εξαιρεί τα ελάχιστα τετραγωνικά που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή επιβίωση», δηλαδή τα πρώτα 75 τετραγωνικά.

Επιπλεόν, δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει το «πάγωμα» της Golden Visa, καθώς και την αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου απόκτησης ακινήτου στην παραμεθόριο. Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο, είπε με έμφαση ο κ. Ανδρουλάκης: «Η Ελλάδα δεν πωλείται, δεν θα γίνουμε νοικάρηδες των ξένων στον τόπο μας, αλλά η ανάπτυξη θα στηρίζεται σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις.»

Επαναφορά 13ου μισθού και εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης

Δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, επειδή είναι δίκαιο, αλλά αποτελεί και ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση ικανού προσωπικού στη δημόσια διοίκηση, ενώ είπε πως το ΠΑΣΟΚ - εάν σχηματίσει κυβέρνηση - σκοπεύει να μειώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για «τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού σχήματος» και να συγχωνεύσει τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Απλοποιούμε τις διαδικασίες σε κάθε επίπεδο του κράτους και εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα όλων των υπηρεσιών του δημοσίου», είπε χαρκατηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, και διευκρίνισε ότι μέρος αυτής της διαδικασίας εξορθολογισμού θα είναι και η αναβάθμιση των ΚΕΠ, ενώ δεσμεύτηκε και για τη δημιουργία μίας νέας «Διαύγειας», όπου θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της διοίκησης και πληροφορίες για εισροές και εκροές δημοσίου χρήματος.

«Ιδρύουμε εποπτική αρχή για την Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε ακόμη, ενώ τόνισε ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση της ΤΝ για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

Αγροτικά και ΜμΕ

«Νομοθετούμε άμεσα δημιουργία γραφείου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα προβλήματα του αγρότη, για να γίνει δυνατός και ανταγωνιστικός σε όλες τις συνθήκες», είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τους αγρότες, ενώ προτάσεις είχε και για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, μεταξύ των οποίων η επιτάχυνση εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.

Για τις ΜμΕ ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ θα θεσμοθετήσει 120 δόσεις για όλους για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για τους συνεπείς, ενώ ακόμη υποσχέθηκε αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ έως τα 20.000 ευρώ για ΜμΕ και αυτοαπασχολούμενους, από τα 10.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα.

Εργασιακό και ιδωτικό χρέος

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι πάντα δίπλα σας», είπε συνοψίζοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πριν αναφερθεί στον «βραχνά» του ιδιωτικού χρέους και εξαγγείλει άμεση επαναφορά της προστασίας της α’ κατοικίας στον νόμο του 2010 και παρέμβαση στα δάνεια με ελβετικό φράγκο. «Τέλος στα παιχνίδια αδιαφάνειας κάτω από το τραπέζι», είπε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας πως το ΠΑΣΟΚ θα φέρει αυστηρές ποινές σε Funds και Servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ενώ δεσμεύτηκε ακόμη για φορολογία στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών.

Σχετικά με τα εργασιακά, δεσμεύτηκε για την ενίσχυση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων - για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, όπως είπε, με επαναφορά της συλλογικής σύμβασης και επαναφορά του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού απο τους κοινωνικούς εταίρους, παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που προστατεύουν και προωθούν τα δικαιώματα του εργαζομένου. Για τους «απόμαχους της εργασίας», το ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε στην επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 συνταξιούχους, σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης, επαναπροσδιορισμό των ορίων συνανταξιοδότησης για γονείς με παιδιά με αναπηρία και επαναπροσδιορισμο των συντάξεων χηρείας και αναπηρίας.

Παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα πιο δίκαιο αναπτυξιακό σύστημα, μιλώντας για την ανάγκη ενός νέου «αναπτυξιακού χάρτη» με την ενοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, «πνοή» στην περιφερειακή ανάπτυξη και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια

Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκε για: (α) σταθερό φορολογικό σύστημα με συμβάσεις φορολογικής σταθερότητας για στρατηγικές επενδύσεις, με τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω του πληθωρισμού, (β) μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά με μεταρρυθμίσεις στην αγορά και ελέγχους, (γ) αγορά με κανόνες χωρίς ολιγοπώλεια (στους τομείς: τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα και υγεία) με ελέγχους και μεγάλα πρόστιμα. Δεσμεύτηκε, δε, για τη θέσπιση μίας ενιαίας Αρχής Καταναλωτών και εκσυγχρονισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

«Προτεραιότητά μας είναι να ζωντανέψει ξανά η ύπαιθρος», είπε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι κρίσιμο γι’ αυτό είναι η επιστροφή των νέων στην περιφέρεια και η στήριξη όλων των νέων αγροτών, τα οποία το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει ριζικά, δίνοντας μεγαλύτερά κίνητρα και μεγαλύτερες χρονικές δεσμεύσεις.

«Στροφή» και στην μεταναστευτική πολιτική εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η νέα μεταναστευτική πολιτική θα είναι επικεντρωμένη στο τρίπτυχο: «Έλεγχος, μαθητεία ένταξη» και ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε ένα υπαρκτό πρόβλημα.

Εκπαίδευση

Για την παιδεία, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για: σχολικό ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό σε κάθε σχολείο, αναβάθμιση επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, αύξηση του αριθμού των ειδικών εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενίσχυση των οικογενειών που τα παιδιά τους χρειάζονται θεραπείες, μία παιδεία που θα προάγει την δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. «Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για τα παιδιά και τη δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες», είπε χαρακτηριστικά.

ΕΣΥ

Οι επτά άξονες στην υγεία, με στόχο η αύξηση της χρηματοδότησης να φτάσει σε βάθος 4ετιας στον μέσο όρο της ΕΕ:

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλη τη χώρα Ανασχεδιασμός του ρόλου του οικογενειακού ιατρού Αξιοκρατία στο ΕΣΥ Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ και ηλεκτρονικός φάκελος υγείας Ανάπτυξη μακροχρόνιας φροντίδας υγείας Ο ΕΟΠΥ να αναβαθμιστεί σε στρατηγικό πάροχο υπηρεσιών με διαφάνεια

Αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους και «φρένο» στον Ερντογάν

Στην εξωτερική πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «μία Ελλάδα περήφανη, όχι μία ρηχή επικοινωνιακή διαχείριση των διεθνών σχέσεων». Δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον με σχέσεις ειλικρίνειας με τους άλλους λαούς, κάτι που - όπως είπε - δημιουργεί την υποχρέωση στη χώρα μας να αντιδρά στην εθνοκάθαρση στη Γάζα και να μην ταυτίζεται με την πολιτική Νετανιάχου, που «θα πρέπει να απομονωθεί διεθνώς για να μην είμαστε συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα». Είπε, δε, ότι θα πρέπει η Ελλάδα να εργαστεί για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Όσο για την Τουρκία, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να δεχτούμε ο Ερντογάν να «φιγουράρει» ως κρίσιμος παίχτης στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην επιτραπεί καμία συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Άμυνας. «Ας είμαστε ρεαλιστές χωρίς αυταπάτες και φτηνά επικοινωνιακά παιχνίδια», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στη συνέχεια και στην ένταξη της Κύπρου στην Ένωση που πέτυχε το ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι δεν λύθηκε το Κυπριακό.

«Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή, εξωστρεφή, πρωταγωνίστρια στην Α. Μεσόγειο, την Ευρώπη και τον κόσμο», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και υποσχέθηκε πως με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία αυτό θα συμβεί.

«Έχω τη δύναμη, έχω τη θέληση να συγκρουστώ με όλα τα συμφέροντα που θέλουν μία Ελλάδα της υστέρησης και των χαμένων ευκαιριών», είπε καταληκτικά ο κ. Ανδουλάκης, ζητώντας εκλογές για «πολιτική αλλαγή» και τονίζοντας ότι δεσμεύεται μόνο προς τον ελληνικό λαό και δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο συμφέρον, αλλά όραμά του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου προσωπικά είναι μία «νίκη του ελληνικού λαού· μία νίκη της Ελλάδας και για όλους τους Έλληνες».

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη: