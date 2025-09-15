Σαράντης: Αναθεώρηση τιμής-στόχου στα €16,5 από την Eurobank Equities

Ο Όμιλος Σαράντης συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις στο μέτωπο των πωλήσεων. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Eurobank Equities, η οποία αναβαθμίζει την τιμή-στόχο της μετοχής στα €16,5 και επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» (buy), τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική ανθεκτικότητα και την αποτελεσματική διαχείριση του ομίλου.

Πιο αναλυτικά, ο όμιλος Σαράντης κατέγραψε αξιοσημείωτη ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας (EBIT) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 18% σε ετήσια βάση και φτάνοντας στα €38 εκατ., παρότι η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν μόλις 1% και διαμορφώθηκε στα €304 εκατ. Σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank Equities, η επίδοση αυτή αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και στις αποδοτικές ενέργειες περιορισμού του κόστους. Η χρηματιστηριακή προχώρησε σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή στα €16,5 από €15,5, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά».

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης ενίσχυση καθαρών κερδών κατά 20%, με το σχετικό μέγεθος να φθάνει στα €29 εκατ. Ξεχωριστή δυναμική εμφάνισε η εξαγωγική δραστηριότητα, με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδας να καταγράφουν αύξηση 52% και να ανέρχονται στα €18 εκατ., ενώ τα EBIT από τις εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα €7 εκατ. Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης αυτής οφείλεται στη διεύρυνση της παρουσίας των αντηλιακών προϊόντων του ομίλου στην αμερικανική αγορά.

Παρά την υποτονική αύξηση εσόδων, η διοίκηση της Σαράντης αναθεώρησε προς τα κάτω τον στόχο για τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, μειώνοντάς τον κατά 2,5%, στα €612 εκατ., με προσδοκία για ετήσια αύξηση περίπου 2%. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τα ετήσια λειτουργικά κέρδη παρέμεινε αμετάβλητη στα €70 εκατ., επίπεδο που συνεπάγεται αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι και βελτίωση του περιθωρίου EBIT κατά 130 μονάδες βάσης, στο 11,4%.

Η Eurobank Equities επισημαίνει ακόμη την εξαιρετική χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να παραμένει σημαντικά κάτω από τη μονάδα, επιτρέποντας μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2025 αναμένεται να περιοριστούν στα €35 εκατ., καθώς μέρος των επενδύσεων που αφορούν το κέντρο διανομής στα Οινόφυτα μετατίθεται για το 2026. Απουσία μεγάλων εξαγορών, η εταιρεία διαθέτει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους, υπερβαίνοντας ακόμη και το υποθετικό payout της τάξης του 40%.

Παρότι η μετοχή έχει ήδη ενισχυθεί κατά 27% από την αρχή του έτους, συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση —περίπου 30%— έναντι του κλάδου, γεγονός που η Eurobank θεωρεί αδικαιολόγητο, δεδομένων των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, της ικανότητας δημιουργίας ταμειακών ροών και της συνολικής βελτίωσης των περιθωρίων. Ως εκ τούτου, η χρηματιστηριακή επιβεβαιώνει τη σύσταση «Buy».