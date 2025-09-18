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«Έκπληκτος» ο Ανδρουλάκης με το deal Μητσοτάκη - Λοβέρδου
Ανεμοδείκτης
13:19 - 18 Σεπ 2025

«Έκπληκτος» ο Ανδρουλάκης με το deal Μητσοτάκη - Λοβέρδου

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Με χιούμορ σχολίασε τη μεταπήδηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη δήλωσε... έκπληκτος από την εξέλιξη αυτή.

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!», είπε αστειευόμενος.

Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο κατηγόρησε για... υπόγειες διαδρομές.

Συγκεκριμένα είπε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, και deal όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, ‘’κάναμε deal’’. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 13:19
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