ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δήμος Αθηναίων: Νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση στα τραπεζοκαθίσματα
Αυτοδιοίκηση
12:44 - 18 Σεπ 2025

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση στα τραπεζοκαθίσματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και προστατεύοντας το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή στις 19 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η σφράγιση 9 καταστημάτων (Κ.Υ.Ε) , για χρονικό διάστημα 4 έως 10 ημερών, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινοχρήστου χώρου άνευ αδείας. Άλλες 14 σφραγίσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Για σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε πρακτικές αυθαιρεσίας έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας: «Θα συνεχίσουμε να βάζουμε λουκέτο στα μαγαζιά που καταπατούν δημόσιο χώρο. Η Αθήνα ανήκει σε όλους τους πολίτες και όχι σε αυτούς τους λίγους που νομίζουν ότι μπορούν να γλιτώσουν τις συνέπειες μέσα από παραθυράκια. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες δεν είναι “τραπεζοκαθίσματα προς ενοικίαση”. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Η ανοχή μας απέναντι στην παρανομία ήταν και θα είναι μηδενική. Προστατεύουμε την προσβασιμότητα σε όλη την πόλη».

Από τα 9 καταστήματα, που θα σφραγιστούν στις 19 Σεπτεμβρίου, τα 4 βρίσκονται στο Ιστορικό Τρίγωνο (Αιόλου, Ερμού, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μητροπόλεως), 2 στο Κολωνάκι, 2 στο Θησείο και 1 στο Μοναστηράκι. Συνολικά από τις αρχές του έτους έχουν υπογραφεί 116 σφραγίσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται δίπλα στον πολίτη και προστατεύουν τους κοινόχρηστους χώρους. Το μήνυμά μας είναι σαφές: Η νομιμότητα θα τηρηθεί. Κανείς δεν εξαιρείται από το νόμο. Όποια καταστήματα παρανομούν και τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιο χώρο χωρίς άδεια, θα σφραγίζονται».

Με προτεραιότητα την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και την ορθή χρήση του δημοσίου χώρου, ο Δήμος Αθηναίων εντείνει τους ελέγχους για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα κι επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα, εφαρμόζοντας τη νέα κανονιστική απόφαση για την κατάληψη και αξιοποίηση στους κοινόχρηστους χώρους, από καταστήματα και επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Vodafone All+: Aπεριόριστα data και οπτική ίνα στο σπίτι με 45€/μήνα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Vodafone All+: Aπεριόριστα data και οπτική ίνα στο σπίτι με 45€/μήνα

Eurobank Equities: Αύξηση τιμής-στόχου για Παπουτσάνης στα €3,2 - Σύσταση για «διακράτηση»
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Αύξηση τιμής-στόχου για Παπουτσάνης στα €3,2 - Σύσταση για «διακράτηση»

Παπασταύρου για ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο: Υποστήριξη φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών κλιματικών στόχων
Πολιτική

Παπασταύρου για ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο: Υποστήριξη φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών κλιματικών στόχων

Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. ευρώ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν διάθεση κλιματιστικών σε ευάλωτα νοικοκυριά
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν διάθεση κλιματιστικών σε ευάλωτα νοικοκυριά

Parkout: Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για εύρεση θέσεων στάθμευσης
Αυτοδιοίκηση

Parkout: Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για εύρεση θέσεων στάθμευσης

Δήμος Αθηναίων: Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»: Η πόλη ζει το καλοκαίρι!
Magazino

Δήμος Αθηναίων: Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»: Η πόλη ζει το καλοκαίρι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ