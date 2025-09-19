Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί την Σκάρλετ Γιόχανσον σε μια σουρεαλιστική καμπάνια για την Prada

Μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι όταν είδαμε ότι ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει την νέα καμπάνια της Prada, δεν περιμέναμε να δούμε άλλη μια συνηθισμένη διαφήμιση για μια τσάντα. Πράγματι, αντί για ένα απλό διαφημιστικό σποτ, ο Έλληνας σκηνοθέτης παρουσίασε μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους που θυμίζει μια σύγχρονη εκδοχή του Φρανκενστάιν – με πρωταγωνίστρια την Σκάρλετ Γιόχανσον.

Το πρωινό αεράκι – όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, όχι πριν τις 5 το πρωί – το ηχογραφημένο γαύγισμα ενός μεσαίου μεγέθους σκύλου, σταγόνες από μια μη ανθισμένη κερασιά, τις στάχτες μιας παρτιτούρας, ένα κομμάτι πορσελάνης από σπάνιο κινέζικο βάζο και τρεις σταγόνες αίματος που συλλέχθηκαν τη νύχτα. Αυτά τα περίεργα συστατικά, μαζί με διάφορα άλλα, είναι που η Σκάρλετ Γιόχανσον προσπαθεί να συλλέξει στην τελευταία καμπάνια της Prada, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου, που κυκλοφόρησε χθες. Και πού τα συλλέγει όλα αυτά; Σε μια τσάντα Prada Galleria. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr