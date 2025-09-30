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Η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει
Ανεμοδείκτης
11:40 - 30 Σεπ 2025

Η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει

Άγγελος Κωβαίος
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Το υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης (30/9) είναι προφανώς μία προσπάθεια εμπέδωσης της εντύπωσης ότι η κυβέρνηση υπάρχει και λειτουργεί, αφού από τη ΔΕΘ κι έπειτα (ή ορθότερα, από τις αρχές του καλοκαιριού), είναι φανερό ότι τα μολύβια έχουν κατέβει.

Πέραν αυτού, η συνεδρίαση του ΥΣ είναι όμως και μία ακόμη απόπειρα να παρουσιαστεί πάλι το «πακέτο» της ΔΕΘ, αφού βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η νομοθέτηση των ήδη γνωστών εξαγγελιών.

Είναι αμφίβολο αν η… τρίτη αυτή παρουσίαση θα πιάσει τόπο (έχει προηγηθεί και εκείνη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1), αφού οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η «βελόνα» δεν κινείται, που θα έλεγε και ο Γερουλάνος. Συνεπώς, μάλλον κάτι άλλο θα πρέπει να επιχειρηθεί. Και κάπου εδώ ξεκινά ο νέος κύκλος της φημολογίας, που δεν είναι αβάσιμη και έχει ως θέμα τον ανασχηματισμό. Πότε; Κατά τα λεγόμενα, διαφαινόμενα και υπονοούμενα, στις αρχές του έτους. Αν και εφόσον δεν έχουν συμβεί άλλα…

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