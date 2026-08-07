Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

«Στον απόηχο των «πανηγυρισμών» της κυβέρνησης για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις αποτρεπτικές ενέργειες της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, μας επαναφέρει στην τάξη η σημερινή υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν με πρόβλεψη, μάλιστα, ρήτρας συλλογικής άμυνας σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη απειληθεί,» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Αναλυτικότερα:

«Μια συμφωνία με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για την Τουρκία που οδηγεί σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας, σε συνέχεια της αμυντικής συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου και ένα, μόλις, μήνα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με τις γνωστές εξαγγελίες του προέδρου Τραμπ σχετικά με την αμυντική-εξοπλιστική συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας, αλλά και τις αλλεπάλληλες συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό-διπλωματικό πεδίο που οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες, δεν μπορεί παρά προβληματίσουν την κυβέρνηση για την δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει την συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Γιατί στην αμυντική και εξωτερική πολιτική, λίγη σημασία έχει η επικοινωνία. Ας το συνειδητοποιήσουν, επιτέλους».