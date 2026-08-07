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Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία
Ειδήσεις
15:48 - 07 Αυγ 2026

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δέχθηκε νέο πλήγμα τον Ιούλιο, καθώς η καλοκαιρινή επιβράδυνση στις προσλήψεις οδήγησε την οικονομία σε απροσδόκητη απώλεια 23.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ.

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1% από 4,2%.

Η επίδοση του Ιουλίου σηματοδοτεί σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν οι νέες θέσεις εργασίας αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω στις μόλις 20.000, ενώ βρέθηκε πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση κατά 95.000 θέσεις.

Η έκθεση της Παρασκευής ενισχύει τις ενδείξεις ότι οι εργοδότες εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί στις προσλήψεις, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, η αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική πολιτική και ο πόλεμος με το Ιράν.

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