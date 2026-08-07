Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Μία ημέρα μετά την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό η κυβέρνηση φρόντισε να διαρρεύσει την είδηση για τη συμφωνία απόκτησης νέων Canadair που θα πετούν και τη νύχτα. Μόνο που μέσα σε λίγες ώρες μάθαμε πως αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουν και ρίψεις νερού μετά τη δύση του ηλίου.

Ο... ενθουσιασμός κόπηκε απότομα, καθώς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και άλλοι συνάδελφοί του ξεκαθάρισαν ότι η δυνατότητα του νέου Canadair να πετά τη νύχτα δεν σημαίνει πως θα μπορεί εξαρχής να πραγματοποιεί νυχτερινές ρίψεις νερού.

«Θα μπορεί να πετά τη νύχτα, όμως, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα μπορεί να επιχειρεί πυροσβεστικά τη νύχτα», επισήμανε.

Παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, το DHC-515 θα προσφέρει σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Θα μπορεί να παραμένει πάνω από μια πυρκαγιά και να πραγματοποιεί ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και, στη συνέχεια, να πετά και να προσγειώνεται μετά τη δύση του ηλίου σε άλλο αεροδρόμιο. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίζεται πολύτιμος χρόνος, καθώς το αεροσκάφος δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείπει νωρίτερα το μέτωπο για να επιστρέψει στη βάση του πριν νυχτώσει.

Παράλληλα, τα νέα τεχνολογικά συστήματα θα μπορούν να αξιοποιούνται για αποστολές επιτήρησης, μεταστάθμευσης ή έγκαιρης προετοιμασίας για την επόμενη επιχείρηση.

Μια χαρά χρήσιμα τα νέα Canadair, αλλά η πρεμούρα της κυβέρνησης να ξεχαστεί η καταστροφή στην Αττικοβοιωτία, «έκαψε» και μία πραγματικά θετική είδηση.

Είναι φυσικό οι πολίτες που διαβάζουν πανηγυρικούς τίτλους για την παραλαβή των νέων Canadair που πετούν τη νύχτα, να απορούν και να απογοητεύονται όταν μαθαίνουν ότι δεν θα πραγματοποιούν νυχτερινές ρίψεις νερού.