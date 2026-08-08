Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Σημαντική θεσμική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ-Τ), επισημαίνοντας ότι, έπειτα από μια μακρά περίοδο εκκρεμότητας, η χώρα αποκτά ένα αναγκαίο εργαλείο στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού.

Στην τοποθέτησή του, ο ΣΕΤΕ αναγνωρίζει ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το νέο Πλαίσιο αποτυπώνει τον κομβικό ρόλο του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα συνδέει την τουριστική ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνει, η βασική διάρθρωση του πλαισίου ακολουθεί μια συνεκτική λογική, ενώ διαχρονική θέση του Συνδέσμου ήταν ότι η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Υπό αυτή την έννοια, ένα πλαίσιο με επιμέρους ελλείψεις αποτελεί, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, σαφώς καλύτερη επιλογή από την απουσία οποιουδήποτε πλαισίου.

Η συμβολή του ΣΕΤΕ και οι προτάσεις που ενσωματώθηκαν

Ο ΣΕΤΕ υπογραμμίζει ότι συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, μέσα από μια πολυετή και τεκμηριωμένη παρέμβαση για τον χωρικό σχεδιασμό του τουρισμού, αλλά και μέσω της ενεργού συμμετοχής του στις δημόσιες διαβουλεύσεις και στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

Σύμφωνα με την αποτίμησή του, η συνολική προσέγγιση του Πλαισίου, η διάρθρωσή του, η κατηγοριοποίηση των περιοχών, τα κριτήρια και η χαρτογραφική του τεκμηρίωση αποτυπώνουν σε σημαντικό βαθμό αυτή τη μακρόχρονη επεξεργασία.

Παράλληλα, αρκετές από τις προτάσεις που υπέβαλε ο ΣΕΤΕ κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης ενσωματώθηκαν στην τελική ΚΥΑ, συμβάλλοντας στη βελτίωση επιμέρους διατάξεων.

Ωστόσο, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι μέρος των θέσεων και προτάσεών του δεν υιοθετήθηκε. Ως αποτέλεσμα, παραμένουν ζητήματα τα οποία, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αναπτυξιακή στόχευση του Πλαισίου.

Το κρίσιμο στοίχημα περνά πλέον στην εφαρμογή

Για τον ΣΕΤΕ, η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου δεν αποτελεί το τέλος μιας μακράς διαδικασίας, αλλά την αφετηρία μιας νέας φάσης χωρικού σχεδιασμού.

Η αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου, όπως υπογραμμίζει, θα κριθεί κυρίως από την εφαρμογή του και από την ποιότητα του υποκείμενου σχεδιασμού. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το στάδιο θα έχουν τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, μέσω των οποίων θα εξειδικευθούν οι κατευθύνσεις του ΕΧΠ-Τ με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Ο ΣΕΤΕ δηλώνει ότι στην επόμενη αυτή φάση, σε επίπεδο ΟΤΑ, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή και τη διαρκή εξέλιξη των σχετικών κατευθύνσεων.

Παράλληλα, τονίζει ότι η ουσιαστική συμμετοχή της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών φορέων θα είναι καθοριστική, ώστε ο χωρικός σχεδιασμός να συνδυάζει αποτελεσματικά την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών.

ΠΟΞ: Προβληματισμός για τους περιορισμούς και την ασφάλεια δικαίου

Πιο επιφυλακτική είναι η προσέγγιση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με τον πρόεδρό της, Γιάννη Χατζή, να εκφράζει τον προβληματισμό του ξενοδοχειακού κλάδου για το νέο Ειδικό Χωροταξικό κατά τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Ο κ. Χατζής έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια δικαίου, τη διοικητική αξιοπιστία και τους πιθανούς περιορισμούς στη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων. Όπως υπογράμμισε, οι συγκεκριμένες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον του κλάδου.

«Στην τελική εκδοχή του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, παρά τη διαβούλευση και τις παρεμβάσεις των φορέων, ο πυρήνας των περιορισμών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αιγιαλός και επενδυτικό περιβάλλον στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης αιγιαλού, ζήτημα που, όπως προκύπτει από την παρέμβασή του, συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και την ομαλή ανάπτυξη των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε την Πολιτεία να διατηρήσει ουσιαστικό διάλογο με τον τουριστικό κλάδο, ώστε οι τελικές ρυθμίσεις να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των προορισμών και των επιχειρήσεων.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί τεκμηριωμένο σχεδιασμό»

Ο κ. Χατζής υπογράμμισε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού δεν μπορεί να στηρίζεται σε περιοριστικές προσεγγίσεις, αλλά προϋποθέτει τεκμηριωμένο σχεδιασμό, ασφάλεια δικαίου και ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να θεμελιώνεται σε τεκμηριωμένο σχεδιασμό, ασφάλεια δικαίου και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες κάθε προορισμού», σημείωσε.