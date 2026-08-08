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Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»
Ειδήσεις
13:30 - 08 Αυγ 2026

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Reporter.gr Newsroom
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Νέα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε ο γιος του, Χάντερ, σε συνέντευξή του στο BBC, αναφέροντας ότι ο καρκίνος από τον οποίο πάσχει έχει εξαπλωθεί στα οστά και είναι ιδιαίτερα επώδυνος και εξουθενωτικός.

Μιλώντας στο BBC, ο Χάντερ Μπάιντεν συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας του πατέρα του. «Ο καρκίνος είναι πραγματικά δύσκολος. Είναι πολύ θλιβερό να το βλέπεις», είπε, πριν αποκαλύψει ότι η ασθένεια «έχει εξαπλωθεί, έχει κάνει μετάσταση στα οστά και ακόμη παραπέρα».

Όπως ανέφερε, η κατάσταση της υγείας του 83χρονου πρώην προέδρου είναι «πολύ επώδυνη» και «πολύ εξουθενωτική». Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Χάντερ περιέγραψε τον πατέρα του ως το «κέντρο» της οικογένειας και τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο πατέρα, τον καλύτερο σύζυγο και τον καλύτερο παππού».

«Το μόνο που λέω για τον πατέρα μου, για την υγεία του τώρα, είναι ότι θα ήθελα να παραπονιόταν περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, η οποία είχε ήδη επεκταθεί στα οστά. Έκτοτε, η κατάσταση της υγείας του έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν επιλέξει να μιλούν δημόσια για τη μάχη του με την ασθένεια.

Ο Χάντερ αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του πατέρα του να του απονείμει προεδρική χάρη τον Δεκέμβριο του 2024. Αναγνώρισε ότι η απόφαση ήταν αμφιλεγόμενη και πως «δεν ήταν καλή» ούτε για τον αμερικανικό λαό, ούτε για το Σύνταγμα, ούτε για την πολιτική παρακαταθήκη του πατέρα του. Τόνισε, ωστόσο, ότι παραμένει ευγνώμων στον πατέρα του και υποστήριξε πως εκείνος φοβόταν ότι ο γιος του θα αποτελούσε στόχο της επερχόμενης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χάντερ μίλησε ακόμη ανοιχτά για τη δική του μάχη με τον εθισμό, περιγράφοντας μια περίοδο κατά την οποία έφτασε να καταναλώνει σχεδόν ένα γαλόνι βότκα την ημέρα και να καπνίζει κρακ σχεδόν κάθε 15 λεπτά. «Ήταν κόλαση επί γης», είπε.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακολουθήσει πολιτική καριέρα, δηλώνοντας ότι θέλει να αφιερώσει τον χρόνο του στην ενημέρωση για τον εθισμό και την απεξάρτηση.

Αναφερόμενος στον πατέρα του, τόνισε πως το στοιχείο που θαυμάζει περισσότερο είναι η ανθεκτικότητά του. «Όταν σε ρίχνουν κάτω, μπορείς να σηκωθείς», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι ο πιο σκληρός άνθρωπος που γνωρίζω».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2026 - 13:32
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