ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα
Υγεία
13:00 - 08 Αυγ 2026

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με την ενδυνάμωση του εγκεφάλου αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη ότι τα σταυρόλεξα, το Sudoku και τα παιχνίδια μνήμης αποτελούν τις αποτελεσματικότερες μεθόδους διατήρησης της γνωστικής λειτουργίας. Παρότι στο παρελθόν τέτοιες δραστηριότητες θεωρούνταν ιδανικές για την πνευματική άσκηση, τα επιστημονικά δεδομένα που υποστήριζαν την αποτελεσματικότητά τους ήταν περιορισμένα. Αντίθετα, πρόσφατες έρευνες της νευροεπιστήμης δείχνουν ότι δραστηριότητες όπως η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, η μουσική, η σωματική άσκηση και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι επιστήμονες διερευνούν πλέον αν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να συνδυαστούν σε οργανωμένα προγράμματα γνωστικής εκπαίδευσης, τα οποία θα λειτουργούν ως «γυμναστική» για τον εγκέφαλο. Σύμφωνα με τη Washington Post, μέχρι σήμερα η προσοχή στρεφόταν στον εγκέφαλο κυρίως όταν εμφανίζονταν προβλήματα, ενώ πλέον διαφαίνεται ότι υπάρχουν δυνατότητες πρόληψης μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων. Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι τα προγράμματα εξάσκησης βελτίωναν μόνο τις συγκεκριμένες δεξιότητες που εξασκούνταν. Ωστόσο, νέα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ορισμένες μορφές γνωστικής εκπαίδευσης μπορούν να προκαλέσουν ευρύτερες και μετρήσιμες αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Σημαντικές έρευνες των τελευταίων ετών ενισχύουν αυτή την άποψη. Μελέτη του Πανεπιστημίου McGill έδειξε ότι ηλικιωμένοι που ακολούθησαν πρόγραμμα γνωστικής εξάσκησης για δέκα εβδομάδες παρουσίασαν βελτίωση στο χολινεργικό σύστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τη μάθηση και τη μνήμη. Παράλληλα, απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου αποκάλυψαν ότι η γνωστική εκπαίδευση μπορεί να αναδιοργανώσει τη δομή του ενήλικου εγκεφάλου, ενώ μακροχρόνια κλινική μελέτη διάρκειας είκοσι ετών διαπίστωσε ότι συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών μείωσε κατά 25% τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Τα αποτελέσματα αυτά ενίσχυσαν το ενδιαφέρον για προγράμματα που είναι οικονομικά, εύκολα προσβάσιμα και μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή tablets.

Σε πρόσφατη κλινική δοκιμή οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη εκπαιδεύτηκε σε ασκήσεις ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, όπως ο σχεδιασμός, η λήψη αποφάσεων και η συγκέντρωση. Η δεύτερη ασχολήθηκε με ασκήσεις ταχύτητας επεξεργασίας και οπτικής προσοχής, ενώ η τρίτη αποτέλεσε ομάδα ελέγχου, παίζοντας απλά παιχνίδια όπως πασιέντζα, παιχνίδια λέξεων και παρόμοια. Πριν και μετά την παρέμβαση πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις για τη μέτρηση βιοδεικτών που σχετίζονται με τη νόσο Alzheimer, ιδιαίτερα της πρωτεΐνης β-αμυλοειδούς.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, καθώς μόνο η ομάδα που εκπαιδεύτηκε στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών εμφάνισε ευνοϊκές μεταβολές στους βιοδείκτες που σχετίζονται με τη νόσο Alzheimer. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτού του είδους οι ασκήσεις ενεργοποιούν το χολινεργικό σύστημα, το οποίο φυσιολογικά εξασθενεί με την ηλικία και επηρεάζεται ακόμη περισσότερο στην άνοια. Η ενίσχυσή του ενδέχεται να επιδρά στους βιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τις πρωτεΐνες ταυ και αμυλοειδούς. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με αντίστοιχες μελέτες που καταδεικνύουν ότι η βελτίωση της ταχύτητας επεξεργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας.

Τα σταυρόλεξα και το Sudoku

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι παιχνίδια όπως τα σταυρόλεξα και το Sudoku εξακολουθούν να αποτελούν ευχάριστες και πνευματικά διεγερτικές δραστηριότητες, όμως δεν φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου. Αντίθετα, οι ασκήσεις που απαιτούν γρήγορη επεξεργασία οπτικών πληροφοριών και ταχεία λήψη αποφάσεων φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο θεραπευτικό και προληπτικό δυναμικό.

Ανδρες και γυναίκες

Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε πιθανές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ανταπόκριση στη γνωστική εκπαίδευση. Στους άνδρες παρατηρήθηκαν μεταβολές στους βιοδείκτες του Alzheimer, ενώ στις γυναίκες καταγράφηκαν αλλαγές στη μορφολογία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη και την προσοχή. Παρότι οι διαφορές αυτές δεν έχουν ακόμη πλήρως εξηγηθεί, υποδεικνύουν ότι στο μέλλον τα προγράμματα γνωστικής εκπαίδευσης ίσως χρειαστεί να εξατομικεύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου.

Τέλος, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα οφέλη της γνωστικής εκπαίδευσης δεν είναι ίδια για όλους. Μεγαλύτερα οφέλη παρατηρούνται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή σε όσους έχουν περιορισμένη πνευματική δραστηριότητα, ενώ οι νεότεροι και ιδιαίτερα δραστήριοι γνωστικά εμφανίζουν μικρότερες βελτιώσεις. Παράλληλα, η γνωστική εκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρείται αυτόνομη λύση. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν συνδυάζεται με υγιεινό τρόπο ζωής και κυρίως με τακτική σωματική άσκηση. Συνολικά, τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αλλά οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα οι πιο αποτελεσματικές μορφές εκπαίδευσης του εγκεφάλου και οι ομάδες πληθυσμού που ωφελούνται περισσότερο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής
Ειδήσεις

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα: Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου
Υγεία

Έρευνα: Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς
Υγεία

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ταυρίνη, Βιταμίνη D &amp; Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου
Υγεία

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε
Magazino

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ