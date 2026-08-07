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Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι
Χρηματιστήρια
23:03 - 07 Αυγ 2026

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street έκλεισε με άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν την απροσδόκητη μείωση της απασχόλησης τον Ιούλιο ως ένδειξη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν θα χρειαστεί να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια και, κατά συνέπεια, είναι πιθανό να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υπεραπέδωσε, καταγράφοντας άνοδο 1,2%. Ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 162 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,3%.

Οι αμερικανικές μετοχές «κλείδωσαν» έτσι τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου. Ο S&P 500, ο οποίος νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 7.700 μονάδες, έχει ενισχυθεί περισσότερο από 3% σε εβδομαδιαία βάση. Ο Nasdaq καταγράφει άνοδο περίπου 5%, κυρίως χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών, με το iShares Semiconductor ETF (SOXX) να ενισχύεται κατά περίπου 7% μέσα στην εβδομάδα. Ο Dow Jones έχει επίσης κερδίσει περίπου 3%. Και οι τρεις βασικοί δείκτες βρίσκονται σε τροχιά της καλύτερης εβδομαδιαίας επίδοσής τους από τον Απρίλιο.

Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έδειξαν ότι οι μη αγροτικές θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 23.000 τον Ιούλιο, ενώ οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones ανέμεναν αύξηση κατά 83.000 θέσεις. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%, καθώς η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον ετών. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη στο 4,2%.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η πλειονότητα των επενδυτών στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed εκτιμά πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, στο εύρος 3,50% – 3,75%, κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι αγορές απέδιδαν πιθανότητα 55% σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

«Για την αγορά εργασίας, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η δυναμική δεν είναι πλέον ισχυρή και ίσως αρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια επιβράδυνσης. Για τις αγορές, όμως, οι δύο μεγαλύτερες ανησυχίες ήταν οι αποδόσεις των ομολόγων και ο πληθωρισμός», δήλωσε η Saira Malik, επικεφαλής επενδύσεων της Nuveen, μιλώντας στο CNBC. «Η ασθενέστερη εικόνα της απασχόλησης δεν ενισχύει το αφήγημα της Fed ότι απαιτούνται νέες αυξήσεις επιτοκίων.»

Σημαντική ώθηση στην αγορά έδωσαν οι μετοχές εταιρειών λογισμικού, καθώς τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα περιόρισαν τις ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ανατρέψει το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου. Η Cloudflare σημείωσε άνοδο 4%, αφού παρουσίασε αισιόδοξες προβλέψεις για το σύνολο του έτους και το τρέχον τρίμηνο. Η Atlassian εκτοξεύθηκε κατά 36%, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη και τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η διοίκηση έδωσε επίσης θετικές προοπτικές για τη συνέχεια.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε και η Airbnb, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά 15%, μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προβλέψεις τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν πιθανή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για την επαναλειτουργία των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι δύο πλευρές ενδέχεται να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία.

Τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 1,15%, κλείνοντας στα 78,18 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 1,29%, διαμορφούμενο στα 83,55 δολάρια ανά βαρέλι.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μια λύση φαίνεται να πλησιάζει. Αν όμως οι συνθήκες αλλάξουν, η ανησυχία θα επιστρέψει γρήγορα στις αγορές», σχολίασε ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της U.S. Bank Asset Management. «Προς το παρόν, πάντως, ο "τοίχος της ανησυχίας" που κρατούσε επιφυλακτικούς τους επενδυτές αρχίζει να καταρρέει.»

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 23:17
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