Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Πολάκης ετοιμάζεται για να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη "δουλεύει" πάνω στο μανιφέστο του.

Μία πρώτη γεύση παίρνουμε από μία ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή στα social media και περιγράφει τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος για το κόμμα.

Αναλυτικά γράφει:

«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ μια ΚΥΒΕΡΝΩΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην Ελλαδα που να διαθετει:

-Τη λαικοτητα και τη δικτυωση του ΠΑΣΟΚ του 80

-Την ακλονητη πιστη σε αξίες και αρχες του ΚΚΕ

-Τις ιδεες ,προτασεις και τεκμηριωση κυβερνητικου προγραμματος της ανανεωτικης αριστερας.

-Τη συνδικαλιστικη δουλεια ,οργανωση και τις πολύμορφες- αποφασιστικες κινητοποιησεις και ακτιβισμους της εξωκοινοβουλευτικης αριστερας

ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ξεκαθαρο προγραμμα και λαικα κατανοητο λογο για να αποτελεσει ξανα τη δυναμη συσπειρωσης του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ της Ελλαδας για να ηττηθει οχι απλα ο Μητσοτακης αλλα η νεοφιλελευθερη πολιτικη και ηγεμονια που ειναι σε αποδρομη αλλα πρεπει να φανει καθαρα το ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ !!

Παυλος Πολακης

υπευθυνος στρατηγικου σχεδιασμου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ……

Επιστρεφουμε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το δικιο των πολλων και οχι των ολιγαρχων»