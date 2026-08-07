Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Μία πρώτη γεύση παίρνουμε από μία ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή στα social media και περιγράφει τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος για το κόμμα.
Αναλυτικά γράφει:
«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ μια ΚΥΒΕΡΝΩΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην Ελλαδα που να διαθετει:
-Τη λαικοτητα και τη δικτυωση του ΠΑΣΟΚ του 80
-Την ακλονητη πιστη σε αξίες και αρχες του ΚΚΕ
-Τις ιδεες ,προτασεις και τεκμηριωση κυβερνητικου προγραμματος της ανανεωτικης αριστερας.
-Τη συνδικαλιστικη δουλεια ,οργανωση και τις πολύμορφες- αποφασιστικες κινητοποιησεις και ακτιβισμους της εξωκοινοβουλευτικης αριστερας
ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ξεκαθαρο προγραμμα και λαικα κατανοητο λογο για να αποτελεσει ξανα τη δυναμη συσπειρωσης του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ της Ελλαδας για να ηττηθει οχι απλα ο Μητσοτακης αλλα η νεοφιλελευθερη πολιτικη και ηγεμονια που ειναι σε αποδρομη αλλα πρεπει να φανει καθαρα το ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ !!
Παυλος Πολακης
υπευθυνος στρατηγικου σχεδιασμου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ……
Επιστρεφουμε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το δικιο των πολλων και οχι των ολιγαρχων»