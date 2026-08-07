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ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
21:44 - 07 Αυγ 2026

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την Παρασκευή, με ευρεία διακομματική πλειοψηφία (86 ψήφοι υπέρ έναντι 11 κατά), το νέο νομοσχέδιο για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις για την κατάρτισή του.

Το νομοσχέδιο, οι διαπραγματεύσεις για το οποίο διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο, θα πρέπει πλέον να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία βρίσκεται σε θερινή διακοπή έως τον Σεπτέμβριο.

Το πακέτο προβλέπει την επιβολή υποχρεωτικών κυρώσεων σε κορυφαία στελέχη της ρωσικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και σε Ρώσους ολιγάρχες, κρατικές επιχειρήσεις και ξένες εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, εισάγει τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως και 100% στις πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία. Το τελικό ύψος των δασμών θα καθορίζεται από τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ. Προβλέπεται εξαίρεση για χώρες που εισάγουν λιγότερο από το 15% των συνολικών εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και ταυτόχρονα λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση της εξάρτησής τους από αυτό.

Η τελευταία πρωτοβουλία του Γκράχαμ

Μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ είχε ανακοινώσει από το Κίεβο, έχοντας πίσω του ουκρανικά άρματα μάχης, ότι η κυβέρνηση και οι βασικοί εισηγητές του νομοσχεδίου στη Γερουσία είχαν καταλήξει σε συμφωνία για το τελικό κείμενο.

Μετά τον θάνατό του, γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα έσπευσαν να στηρίξουν την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου, χαρακτηρίζοντάς το ως την πλέον ταιριαστή παρακαταθήκη του.

«Γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο εδώ και 32 χρόνια και είμαι διατεθειμένος να πω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πολιτική του παρακαταθήκη», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ.

Παρών ο Ζελένσκι στην ιστορική ψηφοφορία

Η πρώτη διαδικαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γκράχαμ στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε παραστεί στην τελετή, συναντήθηκε με γερουσιαστές στο Καπιτώλιο και παρακολούθησε την ψηφοφορία από τα θεωρεία της αίθουσας.

«Το νομοσχέδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πίεση μέσω των κυρώσεων προς τη Ρωσία είναι κρίσιμη. Δεν αφορά μόνο τα χρήματα και τη χρηματοδότηση του πολέμου, αλλά στέλνει και ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρώπη και την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι αλλαγές στο τελικό κείμενο

Το αρχικό σχέδιο του νομοσχεδίου, που είχε παρουσιαστεί τον Απρίλιο του 2025, προέβλεπε ελάχιστους δασμούς ύψους 500% και σημαντικά λιγότερες εξαιρέσεις. Έπειτα από περισσότερους από 15 μήνες διαπραγματεύσεων, το ποσοστό μειώθηκε στο 100%, ενώ η αρμοδιότητα καθορισμού του τελικού ύψους των δασμών ανατέθηκε στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και όχι απευθείας στον πρόεδρο.

Η διάταξη αυτή προκάλεσε επιφυλάξεις σε ορισμένους γερουσιαστές. Η Δημοκρατική Ελίζαμπεθ Γουόρεν υποστήριξε ότι στηρίζει αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά εξέφρασε ανησυχία για την παροχή πρόσθετων εξουσιών στην κυβέρνηση όσον αφορά την επιβολή δασμών.

Τελικά, τροπολογία που θα άλλαζε το σχετικό πλαίσιο απορρίφθηκε, ενώ ο Δημοκρατικός Ράφαελ Γουόρνοκ απέσυρε τη δική του πρόταση, αφού έλαβε γραπτή διαβεβαίωση από τον Τζέιμισον Γκριρ ότι χώρες που θα πάψουν να συγκαταλέγονται στους πέντε μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου δεν θα υπόκεινται πλέον στους συγκεκριμένους δασμούς.

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, συνεισηγητής του νομοσχεδίου, απέρριψε τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι εξουσίες που παρέχονται στην κυβέρνηση για την επιβολή δασμών είναι «στοχευμένες και αυστηρά περιορισμένες».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 21:57
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