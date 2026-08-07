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ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν
Πολιτική
16:49 - 07 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Reporter.gr Newsroom
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Η απόρριψη από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, των αιτημάτων για ανάσυρση της δικογραφίας στην υπόθεση των υποκλοπών αναζωπυρώνει τη δημόσια και πολιτική αντιπαράθεση γύρω από μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αιχμηρή ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς των παράνομων παρακολουθήσεων, ασκεί δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς και κάνει λόγο για θεσμικά κενά που εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά:

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει τα αιτήματα ανάσυρσης της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσώδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Την ώρα που οι καταδικασμένοι ιδιώτες εκβιάζουν δημόσια τον Πρωθυπουργό ενόψει του εφετείου, την ώρα που το δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη ομολογεί κυνικά ότι έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει το αφεντικό (Από τι και ποιον άραγε; Γιατί οι «μεμονωμένες» ενέργειες ιδιωτών βαρύνουν έναν γ.γ. στου Μαξίμου και τον ωθούν στην παραίτηση;), την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει λάστιχο τον ΚτΒ και το Σύνταγμα για να μην κληθούν οι πρωταγωνιστές στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να μην συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή,η εν λόγω εξέλιξη ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση ενός σκανδάλου που έπληξε το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η επίκληση της απουσίας «νέων ουσιωδών στοιχείων» και της ύπαρξης ενός «οιονεί δεδικασμένου» δεν μπορεί να συνιστά γενική και επαρκή απάντηση σε κάθε αίτημα περαιτέρω έρευνας. Πολύ περισσότερο όταν κρίσιμα πραγματικά περιστατικά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν εξεταστεί και δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις ως προς το ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις παρακολουθήσεις.

Στην περίπτωση του κ. Α. Σαμαρά η καταγγελλόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος. Ούτε σε αυτή την περίπτωση προχώρησε η αναγκαία διερεύνηση.

Στην περίπτωση της αίτησης του κ. Χ. Σπίρτζη προκύπτει ότι ως αιτιολογικό επιστρατεύεται ότι τα νέα στοιχεία προσκομίστηκαν κατά τη δική. Δηλαδή παρότι επιβεβαιώνεται ότι κατά την πρώτη αρχειοθέτηση από τον Άρειο Πάγο δεν υπήρχαν τα εν λόγω νέα στοιχεία, ωστόσο κρίνεται …περιττό να ερευνηθούν.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ο σεβασμός, όμως, στην ανεξαρτησία της δεν συνεπάγεται σιωπή ούτε παραίτηση από την άσκηση θεσμικού και δημοκρατικού ελέγχου.

Όσο δεν εντοπίζονται οι εντολείς, οι χρηματοδότες και οι χειριστές του Predator, η αρχειοθέτηση της υπόθεσης εμπεδώνει το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών στους θεσμούς και την αίσθηση πως ένα αόρατο χέρι δεν θέλει τη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Τη στιγμή μάλιστα που η δημόσια φωνή του κ. Μητσοτάκη, ο Αδ. Γεωργιάδης, σε συνέντευξη του στο news247 φτάνει στο σημείο να συγκρίνει την κυβέρνηση με το σταλινικό καθεστώς για να δικαιολογήσει πως υπάρχουν και… χειρότερα.

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