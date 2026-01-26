Η ΠΑΣΟΚική «σφαγή» στον Νότιο Τομέα

Τα δημοσκοπικά μαντάτα για το ΠΑΣΟΚ, ως γνωστόν, δεν είναι καλά. Και αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται πολλές υπερβάσεις για να επιτευχθεί ο στόχος της «νίκης έστω και με μία ψήφο».

Η εκλογική επίδοση του κόμματος θα επηρεάσει κατά προφανή τρόπο και την εκλογή των υποψηφίων, πολλοί από τους οποίους έχουν σοβαρούς λόγους για να ανησυχούν.

Ένα από τα σοβαρότερα εσωκομματικά δράματα αναμένεται στον Νότιο Τομέα της Αττικής, όπου εκλέγεται ο Παύλος Χρηστίδης, επιλαχούσα είναι η Τόνια Αντωνίου και την δική της υποψηφιότητα ανακοίνωσε η Αννα Διαμαντοπούλου. Αναμένεται σκληρός ανταγωνισμός (με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει), πάντως αν το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάξει τροπάρι, μετά βίας θα έχει μία έδρα στα νότια της Αττικής στις επόμενες εκλογές. Οι δημοσκόποι πάντως διαπιστώνουν μεγάλο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ εκεί στα νότια…