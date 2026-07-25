Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Την τραγική εικόνα της ολοκληρωτικής καταστροφής στην αγροτική παραγωγή του Νομού Λάρισας και την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι παραγωγοί για μια ακόμη φορά, αποτύπωσε η Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, κατά τη διάρκεια ευρείας αυτοψίας που πραγματοποίησε στις πληγείσες περιοχές, συνοδεία κλιμακίου της αυτοδιοίκησης.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και η πρωτοφανής χαλαζόπτωση της 24ης Ιουλίου 2026 μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά σε «τοπίο ολικού παγετού» χιλιάδες στρέμματα δυναμικών καλλιεργειών, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική στιγμή, μόλις λίγες ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Η περιοδεία της Λαρισαίας Βουλευτή κάλυψε τις περιοχές των Δήμων Τυρνάβου, Ελασσόνας και Κιλελέρ, καταγράφοντας ανυπολόγιστες ζημιές. Στον Τύρναβο και ειδικά στο Δαμάσι Τυρνάβου η καταστροφή στους αμπελώνες και τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι απόλυτη, ενώ βαρύτατο είναι το πλήγμα στα Πλατανούλια, τα Δένδρα, την Αγία Σοφία και την ευρύτερη κτηματική περιφέρεια Τυρνάβου. Στον Δήμο Ελασσόνας, η περιοχή της Ποταμιάς καλύφθηκε από πυκνό στρώμα χαλαζιού θυμίζοντας χειμερινό τοπίο στην καρδιά του καλοκαιριού, ενώ εκτεταμένες ζημιές σε δενδρώδεις και αροτραίες καλλιέργειες σημειώθηκαν στο Κεφαλόβρυσο, το Παλαιόκαστρο, τον Ευαγγελισμό, τη Μαγούλα, το Αμούρι και το Δομένικο. Παρόμοια εικόνα απόγνωσης και στον Δήμο Κιλελέρ, όπου στο Καλό Νερό επλήγησαν καλλιέργειες φυστικιάς, καρυδιάς και βαμβακιού, ενώ στην Τερψιθέα και το Ελευθεραί καταστράφηκαν εκατοντάδες στρέμματα εκτάσεων βαμβακιού και καλαμποκιού.

Στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα Πλατανούλια και στο Δαμάσι, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και παραγωγών, η Ευαγγελία Λιακούλη κατέθεσε μια συνεκτική και πρωτοπόρα πρόταση για τη δημιουργία και δυναμική διεκδίκηση ενός Ειδικού Προγράμματος Παραγωγικής Ανασυγκρότησης του Νομού Λάρισας και ευρύτερα της Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε με έμφαση ότι η Θεσσαλία δεν αντιμετωπίζει πλέον απλώς τις επιπτώσεις μιας κλιματικής αλλαγής, αλλά βιώνει το οδυνηρό φαινόμενο της κλιματικής κατάρρευσης, γεγονός που καθιστά τις αποσπασματικές παρεμβάσεις ανεπαρκείς. Αναλύοντας τους άξονες της πρότασής της, επεσήμανε ότι το πρόγραμμα οφείλει να καλύπτει όχι μόνο την πλήρη αποζημίωση των ζημιών και την αναπλήρωση του καταστραμμένου φυτικού κεφαλαίου, αλλά και τα δομικά στοιχεία που αφορούν τον συνολικό επανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου παραγωγής υπό τις νέες κλιματικές συνθήκες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόταση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκπονεί και χρηματοδοτεί διαρκώς ειδικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στον παραγωγικό τομέα.

Την πρόταση της Ευαγγελίας Λιακούλη υποδέχθηκε θερμά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά και δεσμεύτηκε να αναλάβει αμέσως την πρωτοβουλία διεκδίκησης του ειδικού αυτού προγράμματος, καταθέτοντας σχετική επίσημη πρόταση βασισμένη στους άξονες που παρουσίασε η Βουλευτής.

Ταυτόχρονα, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας κατάστασης, η Ευαγγελία Λιακούλη μαζί με τους παραγωγούς έθεσαν επιτακτικά τα άμεσα μέτρα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου, απαιτώντας το άμεσο άνοιγμα της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων και την ταχύτατη καταβολή προκαταβολών. Το μέτρο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου οι αγρότες να μπορέσουν να καλύψουν τα στοιχειώδη έξοδα συγκομιδής και απομάκρυνσης της χαλασμένης παραγωγής, ώστε να προστατευθεί το φυτικό κεφάλαιο και να αποτραπεί η μόλυνση των δέντρων και των αμπελιών που υπέστησαν βαρύτατο πλήγμα.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κωλυσιεργίας», δήλωσε η Ευαγγελία Λιακούλη, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη των πληγέντων αγροτών της Λάρισας αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για ολόκληρη την τοπική κοινωνία και οικονομία, ενώ δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα με κάθε μέσο στο Κοινοβούλιο και τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.