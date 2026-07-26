ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο
Ειδήσεις
14:00 - 26 Ιουλ 2026

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο κύμα δικαστικών προσφυγών απειλεί να ανατρέψει τη δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι νέοι δασμοί που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση σε περισσότερες από 80 χώρες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με νομικές αμφισβητήσεις. Νομικοί και ειδικοί στο διεθνές εμπόριο εκτιμούν ότι οι τελευταίες κινήσεις του Λευκού Οίκου ενδέχεται να έχουν την ίδια κατάληξη με τους λεγόμενους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης» (Liberation Day), οι οποίοι ακυρώθηκαν από τα αμερικανικά δικαστήρια νωρίτερα φέτος.

Όπως αναφέρει το CNBC, οι νέοι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ την Παρασκευή και αφορούν εισαγωγές από περισσότερες από 80 χώρες, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο (99,4%) του εμπορίου των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας στις αλυσίδες παραγωγής τους.

Το «όπλο» του άρθρου 301

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους δασμούς, οι οποίοι βασίστηκαν στον νόμο περί διεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης (IEEPA) και απορρίφθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, η κυβέρνηση αυτή τη φορά επικαλείται το άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 (Trade Act of 1974).

Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλλει εμπορικά αντίμετρα όταν διαπιστώνονται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από άλλες χώρες. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από διαφορετικές κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ για την επιβολή δασμών στην Κίνα.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι η σημερινή χρήση της διάταξης υπερβαίνει κατά πολύ το αρχικό της πεδίο εφαρμογής. Ο Πίτερ Χάρελ, ερευνητής του Georgetown University, υποστήριξε ότι το άρθρο 301 «ουδέποτε σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει στον πρόεδρο να αναδιαμορφώνει συνολικά το αμερικανικό δασμολόγιο και να επιβάλλει μόνιμους δασμούς», εκτιμώντας ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι νέες αποφάσεις να ακυρωθούν και αυτές από τα δικαστήρια.

Οι πρώτες προσφυγές

Η πρώτη δικαστική προσφυγή κατατέθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη ισχύος των νέων δασμών. Δύο μικρές αμερικανικές επιχειρήσεις προσέφυγαν στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το άρθρο 301 ως πρόσχημα για να επαναφέρει ένα καθεστώς γενικευμένων δασμών που είχε ήδη κριθεί παράνομο από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι νέοι δασμοί ουσιαστικά αντικαθιστούν προηγούμενα μέτρα που είχαν επιβληθεί βάσει του άρθρου 122 του ίδιου νόμου, τα οποία όμως είχαν προσωρινό χαρακτήρα και έληξαν όπως προέβλεπε η νομοθεσία.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η επίκληση της καταναγκαστικής εργασίας αποτελεί απλώς ένα νομικό επιχείρημα για τη διατήρηση της ίδιας συνολικής δασμολογικής πολιτικής που το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη απορρίψει.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, επιμένοντας ότι η αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα του προέδρου.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η απόφαση να τεθούν οι δασμοί σε ισχύ αυτή τη χρονική στιγμή ελήφθη κυρίως για να αποφευχθούν πρόσθετες εμπορικές και διοικητικές περιπλοκές.

Παράλληλα, ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο το άρθρο 301. Την Παρασκευή ανακοίνωσε την άμεση έναρξη νέας έρευνας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως απάντηση στα υψηλά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Το τελευταίο διάστημα έχει επίσης ανακοινώσει δασμούς 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία μέσω της ίδιας διαδικασίας, ενώ έχει προαναγγείλει και δασμούς 50% σε ορισμένα προϊόντα από τον Καναδά.

Διχασμένοι οι ειδικοί

Οι απόψεις των ειδικών παραμένουν διχασμένες ως προς το κατά πόσο οι νέοι δασμοί μπορούν να αντέξουν σε δικαστικό έλεγχο.

Η καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου του UCLA και συνεργάτιδα του Peterson Institute for International Economics, Κίμπερλι Κλάουζινγκ, χαρακτήρισε τους νέους δασμούς «σαφώς παράνομους», υποστηρίζοντας ότι η σύνδεσή τους με την καταναγκαστική εργασία αποτελεί προσχηματική αιτιολόγηση και ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα μέτρα αυτά εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο στόχο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Άλαν Γουλφ από το Peterson Institute εκτίμησε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο πιθανότατα θα ακυρώσει και αυτούς τους δασμούς, καθώς το άρθρο 301 απαιτεί να αποδεικνύεται ότι οι πρακτικές μιας χώρας επιβαρύνουν το αμερικανικό εμπόριο, προϋπόθεση που -όπως υποστηρίζει- δύσκολα τεκμηριώνεται για τις περίπου 60 χώρες που στοχοποιούνται.

Αντίθετα, η πρώην γενική νομική σύμβουλος του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, Γκρέτα Πάις, θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο παρέχει σημαντική ευχέρεια κινήσεων στην εκτελεστική εξουσία.

Παρόμοια είναι και η εκτίμηση του επικεφαλής εμπορικής πολιτικής της KPMG στις ΗΠΑ, Άντριου Σικιλιάνο, ο οποίος σημειώνει ότι, λόγω της μακράς ιστορίας εφαρμογής του άρθρου 301, οι συγκεκριμένοι δασμοί ενδέχεται να αποδειχθούν δυσκολότερο να ανατραπούν σε σχέση με τα προηγούμενα μέτρα.

Όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις θα πρέπει προς το παρόν να σχεδιάζουν τη στρατηγική τους με βάση το ισχύον καθεστώς δασμών και όχι με την προσδοκία ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα μέσω των δικαστηρίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»
Τεχνολογία

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Ειδήσεις

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς
Ειδήσεις

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech
Ειδήσεις

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ