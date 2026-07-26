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Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα
Ειδήσεις
15:41 - 26 Ιουλ 2026

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Reporter.gr Newsroom
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Η νοτιοδυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, με την Ισπανία και τη Γαλλία να δίνουν μάχη απέναντι στις φλόγες, τις ακραίες θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Στην Ισπανία, περισσότερα από 90.000 άτομα έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την Άβιλα, καθώς οι πυρκαγιές εξακολουθούν να επεκτείνονται. Νέο μεγάλο μέτωπο εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στη Βαλένθια, με τις τοπικές αρχές να παραδέχονται ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Το BBC μεταδίδει ότι ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθια, Χουανφράν Πέρεθ Γιόρκα, δήλωσε ότι η φωτιά έχει πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες κατάσβεσης, ενώ η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιοχή προειδοποίησε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία που αναμένονται μέσα στην ημέρα ενδέχεται να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ένας πολίτης έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά στην περιοχή της Βαλένθια, ενώ νέες εκκενώσεις διατάχθηκαν και σε τουλάχιστον οκτώ δήμους κοντά στο Τολέδο.

Κατά την επίσκεψή του σε πληγείσες περιοχές δυτικά της Μαδρίτης, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι «έρχονται δύσκολες ώρες», αν και σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης ορισμένων μετώπων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια ευρεία εθνική συμφωνία σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής».

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, η κατάσταση παραμένει εξίσου δραματική, με τις φλόγες να πλησιάζουν την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη νοτιοδυτική χώρα από την έναρξη της κρίσης, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο περίπου 55.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από χωριά της περιφέρειας Ζιρόντ, γνωστής για τους αμπελώνες της.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τομά Καζενάβ, διευκρίνισε ότι το πύρινο μέτωπο βρίσκεται περίπου 25 έως 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, εμφανίστηκε όμως καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται ενδεχόμενο εκκένωσης της πόλης.

Η φωτιά έχει ήδη κατακάψει περίπου 42.000 εκτάρια, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχει γνωρίσει η Γαλλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 2.500 πυροσβέστες, στρατιωτικές δυνάμεις και εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ ενισχύσεις έχουν φτάσει ακόμη και από την Ελβετία.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν σημαντικά την κατάσβεση, με τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων να περιγράφει μια πυρκαγιά που δημιουργεί «δικούς της ανέμους και ανεμοστρόβιλους», γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά απρόβλεπτη.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτα μέτρα, ακόμη και στη συντόμευση της τελευταίας διαδρομής του Γύρου της Γαλλίας, ώστε να διατεθούν περισσότερες δυνάμεις στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύθηκε ότι το κράτος θα στηρίξει τις πληγείσες περιοχές «για όσο χρειαστεί».

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