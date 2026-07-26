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Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο
Ειδήσεις
15:34 - 26 Ιουλ 2026

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Reporter.gr Newsroom
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Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Γερμανία η πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά τις εκδηλώσεις του Pride (CSD) στο Βερολίνο. Ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή του πάρκου Tiergarten, κοντά στην Potsdamer Platz, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και δεκάδες άνθρωποι να τραυματιστούν.

Οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 21χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τον ισλαμιστικό χώρο, όπως μεταδίδει η Tagesschau.

Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, περίπου στις 22:00 το βράδυ ένα λευκό βαν εισήλθε στον πεζόδρομο Ahornsteig, μέσα στο πάρκο Tiergarten, παρασύροντας ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή μετά τις εκδηλώσεις του Pride.

Το όχημα κατέληξε πάνω σε δέντρο, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν:

- μία νεκρή γυναίκα,

- τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση,

- οκτώ σοβαρά τραυματίες,

- πέντε ελαφρά τραυματίες,

- δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες που χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη λόγω του σοκ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε αργότερα ότι οι τραυματίες ανέρχονται συνολικά σε 29.

Εξετάζεται και δεύτερη φάση της επίθεσης

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μετά την πρόσκρουση του οχήματος να ακολούθησε και δεύτερη επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό όπλο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν οριστικά συμπεράσματα.

Ανθρωποκυνηγητό για 21χρονο ύποπτο

Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 21χρονου Abdul B., ο οποίος καταζητείται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές:

- θεωρείται γνωστό πρόσωπο στις υπηρεσίες ασφαλείας,

- είχε χαρακτηριστεί ως ισλαμιστής «Gefährder» (άτομο που θεωρείται πιθανή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια),

- φέρεται να είχε επιχειρήσει να μεταβεί στη Συρία για να ενταχθεί στο ISIS,

- είχε συλληφθεί στα τέλη του 2025 στο αεροδρόμιο BER κατά την επιστροφή του από τον Λίβανο,

- είχε προφυλακιστεί με την κατηγορία προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας.

Τον Μάιο του 2026 καταδικάστηκε σε ποινή ανηλίκου για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Η απόφαση δεν έχει ακόμη καταστεί τελεσίδικη, ενώ του είχε επιβληθεί η υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι ο καταζητούμενος ενδέχεται να είναι οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος, καλώντας τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να τον προσεγγίσουν.

Εξετάζεται πιθανός συνεργός

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν εάν μέσα στο όχημα βρισκόταν και δεύτερο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, έχει προσαχθεί ένας άνδρας ιρανικής υπηκοότητας, ο οποίος ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ούτε έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος του.

Το κίνητρο παραμένει άγνωστο

Παρότι οι έρευνες στρέφονται προς το ενδεχόμενο ισλαμιστικής τρομοκρατίας, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί εάν ο Abdul B. ήταν πράγματι ο οδηγός του οχήματος, ποιο ήταν το ακριβές κίνητρο, εάν υπήρξαν συνεργοί, ή εάν πρόκειται για οργανωμένη τρομοκρατική ενέργεια.

Την έρευνα έχουν αναλάβει η Γενική Εισαγγελία του Βερολίνου και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (LKA), ενώ δεν αποκλείεται να εμπλακεί και η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας, αρμόδια για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε την επίθεση «χτύπημα εναντίον της κοινωνίας μας», τονίζοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν ειρηνικά την ελευθερία και τη διαφορετικότητα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για «δειλή και αποτρόπαιη επίθεση», διαβεβαιώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας της πόλης.

Η τραγουδίστρια και ράπερ Ikkimel, η οποία είχε εμφανιστεί στη σκηνή του CSD λίγες ώρες πριν από την επίθεση, κάλεσε μέσω κοινωνικών δικτύων σε ενότητα και αλληλεγγύη, γράφοντας ότι «η αγάπη δεν είναι ποτέ το λάθος και ο φόβος ή το μίσος δεν αποτελούν ποτέ απάντηση».

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