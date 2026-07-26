Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

Η παρέλαση του Pride στο Βερολίνο διακόπηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7), όταν όχημα έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στην περιοχή του Τιεργκάρτεν, κοντά στην Πότσνταμερ Πλατς. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και οκτώ φέρουν σοβαρά τραύματα.

Κατά τις αρχές, ο οδηγός παρέσυρε πεζούς και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Όπως αναφέρει η Tagesschau, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τον βασικό ύποπτο. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φλόριαν Νατ, ο άνδρας είναι γνωστός στις Αρχές και «συνδέεται με τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο». Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για το κίνητρο ή τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του.

Έρευνα σε κατοικία – Δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό του υπόπτου

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνα σε διαμέρισμα στη συνοικία Σένεμπεργκ, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε σύλληψη, καθώς δεν βρέθηκε κανείς στον χώρο. Αρχικά υπήρχαν αντικρουόμενες μαρτυρίες σχετικά με το αν στην επίθεση συμμετείχε ένας ή περισσότεροι δράστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα λευκό όχημα, πιθανότατα επιβατικό αυτοκίνητο ή μικρό βαν, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε αρκετούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε.

Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν επίσης ότι κάποιοι από τους τραυματισμούς προκλήθηκαν από επιθέσεις με αιχμηρό αντικείμενο, πληροφορία που εξετάζεται από τις Αρχές.

Στο μεταξύ, η αστυνομία δημοσιοποίησε φωτογραφία του βασικού υπόπτου, τον οποίο κατονομάζει ως τον 21χρονο Abdul B.. Η Γενική Εισαγγελία και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Βερολίνου διευκρίνισαν ότι η υπόθεση διερευνάται ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση και κάλεσαν τους πολίτες να μην προσεγγίσουν τον ύποπτο, καθώς ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, αλλά να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία καλώντας το 110.

Σοκαρισμένη η πολιτική ηγεσία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε το έγκλημα «αποτρόπαιη πράξη» και δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση κινητοποίησή τους.

Από την πλευρά του, ο κυβερνών δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ έκανε λόγο για «επίθεση εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας μας», επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης.

Νωρίτερα, ο γερουσιαστής Αστικής Ανάπτυξης του Βερολίνου Κρίστιαν Γκέμπλερ είχε καλέσει σε αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν πρόωρες εικασίες για τα αίτια της επίθεσης, καθώς οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η εκδήλωση

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στην παρέλαση υπερηφάνειας του Βερολίνου με σύνθημα «Haltung ist hot» («Η στάση αρχών είναι της μόδας»). Οι εκδηλώσεις του Christopher Street Day, ή διαφορετικά pride, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη μνήμη των γεγονότων της 28ης Ιουνίου 1969, όταν η αστυνομική έφοδος στο μπαρ Stonewall Inn της Νέας Υόρκης πυροδότησε τις ταραχές που θεωρούνται η απαρχή του σύγχρονου κινήματος διεκδίκησης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

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