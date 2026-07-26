ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες
Ειδήσεις
09:56 - 26 Ιουλ 2026

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η παρέλαση του Pride στο Βερολίνο διακόπηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7), όταν όχημα έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στην περιοχή του Τιεργκάρτεν, κοντά στην Πότσνταμερ Πλατς. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και οκτώ φέρουν σοβαρά τραύματα.

Κατά τις αρχές, ο οδηγός παρέσυρε πεζούς και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Όπως αναφέρει η Tagesschau, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τον βασικό ύποπτο. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φλόριαν Νατ, ο άνδρας είναι γνωστός στις Αρχές και «συνδέεται με τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο». Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για το κίνητρο ή τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του.

Έρευνα σε κατοικία – Δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό του υπόπτου

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνα σε διαμέρισμα στη συνοικία Σένεμπεργκ, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε σύλληψη, καθώς δεν βρέθηκε κανείς στον χώρο. Αρχικά υπήρχαν αντικρουόμενες μαρτυρίες σχετικά με το αν στην επίθεση συμμετείχε ένας ή περισσότεροι δράστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα λευκό όχημα, πιθανότατα επιβατικό αυτοκίνητο ή μικρό βαν, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε αρκετούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε.

Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν επίσης ότι κάποιοι από τους τραυματισμούς προκλήθηκαν από επιθέσεις με αιχμηρό αντικείμενο, πληροφορία που εξετάζεται από τις Αρχές.

Στο μεταξύ, η αστυνομία δημοσιοποίησε φωτογραφία του βασικού υπόπτου, τον οποίο κατονομάζει ως τον 21χρονο Abdul B.. Η Γενική Εισαγγελία και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Βερολίνου διευκρίνισαν ότι η υπόθεση διερευνάται ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση και κάλεσαν τους πολίτες να μην προσεγγίσουν τον ύποπτο, καθώς ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, αλλά να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία καλώντας το 110.

Σοκαρισμένη η πολιτική ηγεσία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε το έγκλημα «αποτρόπαιη πράξη» και δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση κινητοποίησή τους.

Από την πλευρά του, ο κυβερνών δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ έκανε λόγο για «επίθεση εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας μας», επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης.

Νωρίτερα, ο γερουσιαστής Αστικής Ανάπτυξης του Βερολίνου Κρίστιαν Γκέμπλερ είχε καλέσει σε αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν πρόωρες εικασίες για τα αίτια της επίθεσης, καθώς οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η εκδήλωση

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στην παρέλαση υπερηφάνειας του Βερολίνου με σύνθημα «Haltung ist hot» («Η στάση αρχών είναι της μόδας»). Οι εκδηλώσεις του Christopher Street Day, ή διαφορετικά pride, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη μνήμη των γεγονότων της 28ης Ιουνίου 1969, όταν η αστυνομική έφοδος στο μπαρ Stonewall Inn της Νέας Υόρκης πυροδότησε τις ταραχές που θεωρούνται η απαρχή του σύγχρονου κινήματος διεκδίκησης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8a0lym7dm1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής
Ναυτιλία

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία
Πολιτική

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD
Ειδήσεις

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

ifo: Προειδοποιεί για διαρθρωτική αδυναμία των επενδύσεων στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Προειδοποιεί για διαρθρωτική αδυναμία των επενδύσεων στη Γερμανία

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή
Ειδήσεις

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή

ifo: Η κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται ξανά
Ειδήσεις

ifo: Η κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ