Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Η Ουκρανία φαίνεται να αλλάζει στρατηγική στον πόλεμο με τη Ρωσία, διευρύνοντας τους στόχους των επιθέσεών της πέρα από τις ενεργειακές υποδομές και βάζοντας πλέον στο στόχαστρο κρίσιμους κόμβους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τις τελευταίες ημέρες, ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σειρά επιθέσεων με drones εναντίον κέντρων logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού λιανοπωλητή της Ρωσίας, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι αποσκοπεί στην αύξηση του οικονομικού κόστους του πολέμου για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το CNBC, από το Σάββατο έως και την Τετάρτη επλήγησαν πέντε εγκαταστάσεις της εταιρείας σε ρωσικό έδαφος. Οι επιθέσεις ακολουθούν μήνες ουκρανικών χτυπημάτων σε διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και ενεργειακές εγκαταστάσεις, όμως πλέον φαίνεται πως η έμφαση μετατοπίζεται και στις υποδομές που στηρίζουν τη λειτουργία της ρωσικής οικονομίας.

Η Wildberries, που ιδρύθηκε το 2004 και απασχολεί περίπου 48.000 εργαζόμενους, θεωρείται η «Amazon της Ρωσίας», αποτελώντας τον μεγαλύτερο παίκτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο της χώρας.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής εξωτερικής πολιτικής Jimmy Rushton εκτίμησε ότι η Ουκρανία έχει εντοπίσει ένα νέο, ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο πίεσης για τη Ρωσία. Όπως σημείωσε, εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν με την ίδια ένταση, η λειτουργία της Wildberries θα μπορούσε να πληγεί σοβαρά, με σημαντικές συνέπειες για το ρωσικό δίκτυο διανομών.

Νεκροί και τραυματίες

Η ιδρύτρια και βασική μέτοχος της Wildberries, Τατιάνα Κιμ, επιβεβαίωσε ότι δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες Κρασνοντάρ και Σταυρούπολης επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις σε αποθήκες της εταιρείας στην κεντρική Ρωσία, οι οποίες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα συναισθήματα που προκαλούν οι επιθέσεις εναντίον απλών ανθρώπων και των εργαζομένων μας. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας προς όφελος των ανθρώπων», ανέφερε η Κιμ μέσω Telegram.

Το Κίεβο συνδέει τις εγκαταστάσεις με τον ρωσικό στρατό

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι τα κέντρα logistics που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν και για την προμήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με εξαρτήματα drones, συστήματα πλοήγησης και άλλο στρατιωτικό υλικό.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Ukrainian Security and Cooperation Center, Σερχίι Κουζάν, ο οποίος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εξυπηρετούν διπλό στόχο: αφενός πλήττουν τη ρωσική οικονομία και αφετέρου περιορίζουν τις δυνατότητες της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε στο CNBC, η καταστροφή αυτών των υποδομών μειώνει τα κρατικά έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Πλήγμα στην οικονομία

Η Wildberries αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ρωσικού ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Κουζάν από το Ρωσικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μόνο η ηλεκτρονική αγορά της εταιρείας αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ρωσικού ΑΕΠ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι συνολικές ζημιές της εταιρείας ανέρχονται ήδη σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια, ποσό που, όπως σημείωσε, υπερβαίνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς 53 ρωσικών περιφερειών και ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από το δίκτυο της Wildberries.

«Δεδομένης της σημασίας αυτών των εγκαταστάσεων τόσο για τον πολιτικό όσο και για τον στρατιωτικό τομέα, είναι πιθανό αυτή η τακτική να συνεχιστεί. Επιτρέπει στην Ουκρανία να προκαλεί δυσανάλογα μεγάλες οικονομικές απώλειες στη Ρωσία με σχετικά περιορισμένους πόρους», ανέφερε.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι το Κίεβο επιδιώκει να μεταφέρει ακόμη περισσότερο το κόστος του πολέμου στο εσωτερικό της Ρωσίας, διευρύνοντας το πεδίο των στόχων του από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στις κρίσιμες υποδομές που στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία της ρωσικής οικονομίας.