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Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό
Ειδήσεις
14:36 - 26 Ιουλ 2026

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Reporter.gr Newsroom
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Νέα στοιχεία για την υπόθεση της αποτροπής σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, περιγράφοντας τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων και τον ρόλο που φέρεται να είχε κρατούμενος σε φυλακή της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά δύο άτομα, ο 30χρονος αλλοδαπός, καθώς και 31χρονος ομοεθνής του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονος ημεδαπός.

Η παρακολούθηση και η κατάσχεση της χειροβομβίδας

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο στις 24 Ιουλίου, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο στην Αττική. Όπως προέκυψε από την έρευνα, παρέλαβε αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι, μέσα στο οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Αμέσως μετά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Οδηγίες από τις φυλακές

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος, ο οποίος κρατείται σε φυλακή της Βόρειας Ελλάδας, φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό της επίθεσης, δίνοντας οδηγίες στον 30χρονο τόσο για την παραλαβή της χειροβομβίδας όσο και για την τοποθέτησή της σε σημείο της Αττικής.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως προς τον ρόλο του στην επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Όπλο, χρήματα και τηλεφωνικές συνδέσεις

Παράλληλα, σε έρευνα που έγινε σε κατοικία όπου είχε μεταβεί ο 27χρονος, εντοπίστηκε περίστροφο με πέντε φυσίγγια, ενώ συνολικά οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

  • χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,
  • περίστροφο και έξι φυσίγγια,
  • 410 ευρώ,
  • δύο κινητά τηλέφωνα,
  • πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων,
  • καπέλο τύπου τζόκεϊ,
  • σακίδιο με φύλλο χάρτου που έφερε αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και το χάρτινο ποτήρι που χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη της χειροβομβίδας.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος θα οδηγηθεί επίσης στον εισαγγελέα μετά την έκδοση της σχετικής παραγγελίας.

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