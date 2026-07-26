Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Έπειτα από 18 συνολικά μετάλλια και πέντε αποτυχημένες προσπάθειες σε τελικούς, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου πέτυχε τον μεγάλο του στόχο. Με κορυφαίο τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος σημείωσε πέντε τέρματα, και τον Στέλιο Αργυρόπουλο να σκοράρει το νικητήριο γκολ μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στον τελικό και πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Ο Κώστας Κάκαρης πρωταγωνίστησε στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας το γκολ του Παπαναστασίου με εξαιρετική ασίστ και βρίσκοντας και ο ίδιος δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα 3-1. Λίγο αργότερα, ο Σκουμπάκης με δυνατό σουτ και ο Γαρδίκας, έπειτα από άψογη ομαδική συνεργασία, ανέβασαν τη διαφορά στο 5-2.
Η Ουγγαρία αντέδρασε γρήγορα και μείωσε αρχικά σε 5-4, ενώ στη συνέχεια έφερε το παιχνίδι στα ίσα (6-6). Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ελληνική ομάδα στον παίκτη παραπάνω, ο Σκουμπάκης έδωσε ξανά λύση στην επίθεση, ενώ η εξαιρετική αμυντική λειτουργία, με καθοριστικό μπλοκ του Καλογερόπουλου, επέτρεψε στην Ελλάδα να κλείσει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 7-6.
Στην τρίτη περίοδο οι Μαγυάροι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (9-8), εκμεταλλευόμενοι την αποτελεσματικότητά τους στις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα. Η απάντηση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση, καθώς οι Γκιουβέτσης και Σκουμπάκης αξιοποίησαν τις αποβολές που κέρδιζε ο Κάκαρης, επαναφέροντας το προβάδισμα. Ο Πούρος διαμόρφωσε το 11-10, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο.
Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Παπαναστασίου έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ελλάδα, ενώ ο Σκουμπάκης πέτυχε ακόμη δύο εντυπωσιακά γκολ, διαμορφώνοντας το 14-11 και φέρνοντας την ομάδα μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου. Ωστόσο, η Ουγγαρία δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, με τον Ζάλανκι και τον Μάνχερτς να οδηγούν την αντεπίθεσή της και να ισοφαρίζουν σε 14-14, μόλις 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
Στο τελευταίο τάιμ άουτ, ο Θοδωρής Βλάχος σχεδίασε την καθοριστική επίθεση. Ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή, οι διεθνείς κυκλοφόρησαν υποδειγματικά την μπάλα και ο Στέλιος Αργυρόπουλος εκτέλεσε εύστοχα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο με γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Στην τελευταία επίθεση των Ούγγρων, ο Σκουμπάκης ολοκλήρωσε μια εμφάνιση καριέρας με εντυπωσιακό μπλοκ, «σφραγίζοντας» τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης ανδρών.
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