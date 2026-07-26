ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ
Ειδήσεις
13:42 - 26 Ιουλ 2026

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών έγραψε ιστορία στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε μεγάλη διοργάνωση. Στον τελικό του World Cup, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο χαμένων τελικών και επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου πόλο.

Έπειτα από 18 συνολικά μετάλλια και πέντε αποτυχημένες προσπάθειες σε τελικούς, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου πέτυχε τον μεγάλο του στόχο. Με κορυφαίο τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος σημείωσε πέντε τέρματα, και τον Στέλιο Αργυρόπουλο να σκοράρει το νικητήριο γκολ μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στον τελικό και πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Ο Κώστας Κάκαρης πρωταγωνίστησε στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας το γκολ του Παπαναστασίου με εξαιρετική ασίστ και βρίσκοντας και ο ίδιος δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα 3-1. Λίγο αργότερα, ο Σκουμπάκης με δυνατό σουτ και ο Γαρδίκας, έπειτα από άψογη ομαδική συνεργασία, ανέβασαν τη διαφορά στο 5-2.

Η Ουγγαρία αντέδρασε γρήγορα και μείωσε αρχικά σε 5-4, ενώ στη συνέχεια έφερε το παιχνίδι στα ίσα (6-6). Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ελληνική ομάδα στον παίκτη παραπάνω, ο Σκουμπάκης έδωσε ξανά λύση στην επίθεση, ενώ η εξαιρετική αμυντική λειτουργία, με καθοριστικό μπλοκ του Καλογερόπουλου, επέτρεψε στην Ελλάδα να κλείσει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 7-6.

Στην τρίτη περίοδο οι Μαγυάροι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (9-8), εκμεταλλευόμενοι την αποτελεσματικότητά τους στις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα. Η απάντηση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση, καθώς οι Γκιουβέτσης και Σκουμπάκης αξιοποίησαν τις αποβολές που κέρδιζε ο Κάκαρης, επαναφέροντας το προβάδισμα. Ο Πούρος διαμόρφωσε το 11-10, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Παπαναστασίου έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ελλάδα, ενώ ο Σκουμπάκης πέτυχε ακόμη δύο εντυπωσιακά γκολ, διαμορφώνοντας το 14-11 και φέρνοντας την ομάδα μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου. Ωστόσο, η Ουγγαρία δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, με τον Ζάλανκι και τον Μάνχερτς να οδηγούν την αντεπίθεσή της και να ισοφαρίζουν σε 14-14, μόλις 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Στο τελευταίο τάιμ άουτ, ο Θοδωρής Βλάχος σχεδίασε την καθοριστική επίθεση. Ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή, οι διεθνείς κυκλοφόρησαν υποδειγματικά την μπάλα και ο Στέλιος Αργυρόπουλος εκτέλεσε εύστοχα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο με γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Στην τελευταία επίθεση των Ούγγρων, ο Σκουμπάκης ολοκλήρωσε μια εμφάνιση καριέρας με εντυπωσιακό μπλοκ, «σφραγίζοντας» τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης ανδρών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8ftj64epzd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8f3ywjws61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8eodq3kw8p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8fdpnuxle1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 26/07/2026 - 14:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο
Ειδήσεις

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»
Τεχνολογία

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται: Νέο κύμα δασμών σε Ευρώπη, Κίνα και Ινδία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται: Νέο κύμα δασμών σε Ευρώπη, Κίνα και Ινδία

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων
Ειδήσεις

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου
Ειδήσεις

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ