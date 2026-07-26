Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών έγραψε ιστορία στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε μεγάλη διοργάνωση. Στον τελικό του World Cup, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο χαμένων τελικών και επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου πόλο.

Έπειτα από 18 συνολικά μετάλλια και πέντε αποτυχημένες προσπάθειες σε τελικούς, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου πέτυχε τον μεγάλο του στόχο. Με κορυφαίο τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος σημείωσε πέντε τέρματα, και τον Στέλιο Αργυρόπουλο να σκοράρει το νικητήριο γκολ μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στον τελικό και πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Ο Κώστας Κάκαρης πρωταγωνίστησε στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας το γκολ του Παπαναστασίου με εξαιρετική ασίστ και βρίσκοντας και ο ίδιος δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα 3-1. Λίγο αργότερα, ο Σκουμπάκης με δυνατό σουτ και ο Γαρδίκας, έπειτα από άψογη ομαδική συνεργασία, ανέβασαν τη διαφορά στο 5-2.

Η Ουγγαρία αντέδρασε γρήγορα και μείωσε αρχικά σε 5-4, ενώ στη συνέχεια έφερε το παιχνίδι στα ίσα (6-6). Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ελληνική ομάδα στον παίκτη παραπάνω, ο Σκουμπάκης έδωσε ξανά λύση στην επίθεση, ενώ η εξαιρετική αμυντική λειτουργία, με καθοριστικό μπλοκ του Καλογερόπουλου, επέτρεψε στην Ελλάδα να κλείσει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 7-6.

Στην τρίτη περίοδο οι Μαγυάροι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (9-8), εκμεταλλευόμενοι την αποτελεσματικότητά τους στις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα. Η απάντηση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση, καθώς οι Γκιουβέτσης και Σκουμπάκης αξιοποίησαν τις αποβολές που κέρδιζε ο Κάκαρης, επαναφέροντας το προβάδισμα. Ο Πούρος διαμόρφωσε το 11-10, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Παπαναστασίου έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ελλάδα, ενώ ο Σκουμπάκης πέτυχε ακόμη δύο εντυπωσιακά γκολ, διαμορφώνοντας το 14-11 και φέρνοντας την ομάδα μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου. Ωστόσο, η Ουγγαρία δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, με τον Ζάλανκι και τον Μάνχερτς να οδηγούν την αντεπίθεσή της και να ισοφαρίζουν σε 14-14, μόλις 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Στο τελευταίο τάιμ άουτ, ο Θοδωρής Βλάχος σχεδίασε την καθοριστική επίθεση. Ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή, οι διεθνείς κυκλοφόρησαν υποδειγματικά την μπάλα και ο Στέλιος Αργυρόπουλος εκτέλεσε εύστοχα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο με γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Στην τελευταία επίθεση των Ούγγρων, ο Σκουμπάκης ολοκλήρωσε μια εμφάνιση καριέρας με εντυπωσιακό μπλοκ, «σφραγίζοντας» τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης ανδρών.

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