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Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία
Ειδήσεις
20:01 - 26 Ιουλ 2026

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία κλιμακώνεται, καθώς η Τεχεράνη κάλεσε την Κυριακή τον επιτετραμμένο της Ουκρανίας στην ιρανική πρωτεύουσα για να διαμαρτυρηθεί έντονα για επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να διασταυρώνεται όλο και περισσότερο με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, από την επίθεση σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκαν αρκετά ακόμη μέλη του πληρώματος. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τον Ουκρανό διπλωμάτη τα ξημερώματα της Κυριακής, εκφράζοντας την «έντονη διαμαρτυρία» της χώρας για αυτό που χαρακτήρισε «εχθρική και εγκληματική ενέργεια», όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Την ευθύνη για επιθέσεις σε στόχους στην Κασπία είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το Σάββατο, υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πέτυχαν «πολύ σημαντικά αποτελέσματα με πλήγματα μεγάλης εμβέλειας στην Κασπία Θάλασσα», συμπεριλαμβανομένων πλοίων που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικές μεταφορές με εμπλοκή του Ιράν, καθώς και ενός πολεμικού πλοίου.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, ιρανικής σχεδίασης, στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Πρόκειται για όπλα που αρκετοί στρατιωτικοί αναλυτές αποκαλούν «τον πύραυλο cruise του φτωχού», λόγω του χαμηλού κόστους και της αποτελεσματικότητάς τους.

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