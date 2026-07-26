Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το Σάββατο (25/7) ότι οι δυνάμεις του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη, μετά την ανάληψη ευθύνης από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση για επίθεση σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CNBC, η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη, σε μια εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για διεύρυνση της σύγκρουσης σε δεύτερο μέτωπο. Θυμίζουμε ότι στην αναχαίτιση συνέβαλλαν ελληνικοί Patriot.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι Αλ Μάλκι, δήλωσε ότι τα πλήγματα «στόχευσαν αποκλειστικά νόμιμους στρατιωτικούς στόχους που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι για να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προειδοποιήσει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθι, μετά τους ισχυρισμούς της οργάνωσης ότι έπληξε τα σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια.

«Αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι λειτουργούν ως υποκατάστατο και πληρεξούσιός του. Τόσο το Ιράν όσο και οι ίδιοι οι Χούθι θα υποστούν σφοδρή στρατιωτική τιμωρία», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι Χούθι είχαν ανακοινώσει από τη Δευτέρα ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας να διακόψουν τις εξαγωγές πετρελαίου του βασιλείου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Ο Αλ Μάλκι χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων «απερίσκεπτη και δειλή ενέργεια».

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται ελληνικές πηγές ασφαλείας, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο διυλιστήρια στην πόλη Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, μία ημέρα μετά τις νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για την περιοχή της Γιανμπού, ανακοινώνοντας αργότερα ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το σύστημα αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκε λειτουργούσε από προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν το βράδυ της Πέμπτης και τα ξημερώματα της Παρασκευής, συμπληρώνοντας τη 13η διαδοχική νύχτα επιθέσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το εμπορικό δεξαμενόπλοιο M/T Lavine στον Κόλπο του Ομάν, αφού –όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM)– επιχείρησε επανειλημμένα να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι σύντομα θα αποφασίσει εάν θα διατάξει μια «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει υποστεί ακόμη αρκετό πόνο».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν αναζητεί τρόπους να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες έχουν παγώσει, επικαλούμενο τρεις πακιστανικές πηγές.

Μιλώντας στο Axios την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ενδεχόμενες νέες επιθέσεις θα είναι μεγαλύτερης κλίμακας από οτιδήποτε έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στη σύγκρουση.