«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Το νέο concept store στη Γλυφάδα που κλέβει τις εντυπώσεις είναι η «Κάβα Κηρέας», μία φρέσκια πρόταση που συνδυάζει premium spirits, cigars spot, delicatessen και dine in εκλεκτές γεύσεις και αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία διανομής ποτών, η οποία από την ίδρυσή της το 2018 έχει καταγράψει μια δυναμική και σταθερά ανοδική πορεία.

Με πάνω από 1.000 ετικέτες ελληνικού και ξένου αμπελώνα, εκατοντάδες σπάνια και εξαιρετικής ποιότητας ποτά, η «Κάβα Κηρέας» στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 5 έχει προσελκύσει ήδη το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, αλλά και κατοίκων της πρωτεύουσας, που ανυπομονούν να επισκεφθούν τον χώρο της.

Το σύγχρονο concept store συνολικής έκτασης 400 τ.μ. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο destination, που συνδυάζει τη λιανική με την εμπειρία φιλοξενίας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την έννοια της κάβας. Πέρα από την εκτενή και επιλεγμένη γκάμα ποτών, το concept περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο χώρο οινογνωσίας και παρουσιάσεων αλλά και dine-in για κατανάλωση κρασιού, προσεκτικά επιλεγμένες ποικιλίες αλλαντικών και τυριών από όλο τον κόσμο, καθώς και retail πώληση πούρων και premium συνοδευτικών προϊόντων, δημιουργώντας μια ολιστική απολαυστική εμπειρία.

Την αρχιτεκτονική επιμέλεια έχει αναλάβει ο διάσημος interior designer Γιώργος Παντελούκας, ο οποίος διαμορφώνει έναν χώρο με έντονη ταυτότητα και σύγχρονη αισθητική προσέγγιση. Η σχεδιαστική φιλοσοφία βασίζεται στη μεταμόρφωση ενός industrial κελύφους σε ένα κομψό, boutique περιβάλλον με διεθνή χαρακτήρα, που προσκαλεί τον επισκέπτη να περιηγηθεί και να ανακαλύψει τα προϊόντα. Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό έχουν οι καμπύλες γραμμές, που δημιουργούν ροή και κίνηση στον χώρο, η σύγχρονη αισθητική, που ενισχύει την εμπειρία ανακάλυψης, καθώς και ο ισορροπημένος συνδυασμός λειτουργικότητας και υψηλού design. Το αποτέλεσμα είναι ένας σύγχρονος, πολυδιάστατος χώρος, που δεν λειτουργεί απλώς ως σημείο πώλησης, αλλά ως ένα νέο σημείο αναφοράς.

Με ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών της τάξης του 35% και διαρκή ισχυρή διεύρυνση του πελατολογίου της, η «Κάβα Κηρέας» έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο και αξιόπιστο συνεργάτη για επιχειρήσεις λιανικής, Ho.Re.Ca. και ναυτιλίας.

Η ανάπτυξή της βασίστηκε στο όραμα του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι της εταιρείας και CEO κ. Νικολάου Θεοδόση μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και στρατηγικές κινήσεις, όπως η επέκταση των υποδομών της, η μετατροπή της σε Α.Ε., η απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, καθώς και η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες εισαγωγικές εταιρείες ποτών. Παράλληλα, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με τη δημιουργία εξειδικευμένου wine division και σημαντικές συνεργασίες, όπως αυτή με τη «Red Bull», ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.