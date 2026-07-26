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Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο
Πολιτική
14:32 - 26 Ιουλ 2026

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Reporter.gr Newsroom
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Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αυστραλίας έδωσαν την Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.

Η δήλωση Μητσοτάκη:

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!»

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση.

Μας κάνατε περήφανους»!

{https://x.com/androulakisnick/status/2081318420352548984?s=46}

Τελευταία τροποποίηση στις 26/07/2026 - 18:15
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