Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Το Ιράν θα σταματήσει τις επιθέσεις του, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να απέχουν από νέες αεροπορικές επιδρομές, δήλωσε την Κυριακή στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Η δήλωση ήρθε μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διακόψει την εκστρατεία βομβαρδισμών που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και δύο εβδομάδες.

Ύστερα από δεκατρείς συνεχόμενες νύχτες εντατικών αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το Πεντάγωνο ανέστειλε αιφνιδιαστικά την επιχείρηση αργά το βράδυ της Παρασκευής. Δεν αναφέρθηκαν νέες αμερικανικές επιδρομές ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή.

Το Ιράν, το οποίο απαντούσε κάθε βράδυ στις αμερικανικές επιθέσεις πλήττοντας γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έχει επίσης απέχει από οποιαδήποτε επίθεση τις τελευταίες δύο ημέρες.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο Fox News ότι ο Τραμπ αποφάσισε να διακόψει προσωρινά τις επιθέσεις, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.

«Δίνει στις συνομιλίες λίγο περισσότερο χώρο και χρόνο να εξελιχθούν», ανέφερε ο Γουόλτς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters:

«Η θέση του Ιράν παραμένει ξεκάθαρη: "επίθεση έναντι επίθεσης". Αν σταματήσουν οι επιθέσεις, θα σταματήσουμε και εμείς τις επιχειρήσεις μας. Το μήνυμα αυτό έχει ήδη διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.»

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει με ευρείας κλίμακας αντίποινα, εάν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα επίθεση».

Ερωτηθείς σχετικά με την παύση των επιδρομών, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι «ο πρόεδρος ήταν πάντοτε σαφής πως προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει δείξει στο Ιράν ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν προσέλθει σοβαρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, στην Τεχεράνη επικρατεί επιφυλακτικότητα ως προς το αν η απόφαση του Τραμπ σηματοδοτεί πραγματική αλλαγή της αμερικανικής στάσης.

«Υπάρχει περισσότερος σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία για την παύση των επιθέσεων. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι πρόκειται για μια τακτική κίνηση και όχι για μια ειλικρινή μεταστροφή. Το Ιράν έχει αποκτήσει αρκετή πικρή εμπειρία από αυτό που θεωρεί αμερικανική εξαπάτηση», δήλωσε.

Δημοσιεύματα των New York Times και CNN: Σύμβουλοι του Τραμπ εξέφρασαν ανησυχίες για τα αποθέματα πυραυλικής άμυνας

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν νυχτερινές επιδρομές κατά του Ιράν, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσίαζε ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του περάσματος, που αποτελεί τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Η στρατιωτική εκστρατεία των δύο εβδομάδων ουσιαστικά ακύρωσε την προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν ξεκινήσει τον Φεβρουάριο.

Οι New York Times και το CNN μετέδωσαν ότι ο Τραμπ εγκατέλειψε τα σχέδια για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, αφού ορισμένοι σύμβουλοί του εξέφρασαν την Παρασκευή ανησυχίες, μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο εξάντλησης των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων αεράμυνας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα δύο μέσα, τις ανησυχίες αυτές διατύπωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν, ενώ το CNN ανέφερε ότι επιφυλάξεις είχε εκφράσει και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ λάμβανε καθημερινά από το Πεντάγωνο σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και τα ενέκρινε κάθε βράδυ επί δύο εβδομάδες. Ωστόσο, την Παρασκευή, όταν του παρουσιάστηκε το τελευταίο σχέδιο, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υλοποίησή του.

Η απόφαση του Τραμπ να διακόψει προσωρινά τις επιθέσεις ήρθε σε μια κρίσιμη καμπή της σύγκρουσης, καθώς και οι δύο πλευρές δοκιμάζουν τα όρια της κλιμάκωσης που είχαν διαμορφωθεί μετά την κατάπαυση του πυρός, η οποία είχε τερματίσει τις μεγάλες εχθροπραξίες τον Απρίλιο, ενώ η προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου είχε επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει γέφυρες και σήραγγες στο νότιο Ιράν, προκαλώντας την απάντηση της Τεχεράνης με επιθέσεις σε μονάδες αφαλάτωσης νερού, από τις οποίες εξαρτώνται γειτονικά αραβικά κράτη του Κόλπου για την υδροδότηση των πόλεών τους.

Την τελευταία εβδομάδα, οι σύμμαχοι του Ιράν, οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσαν αποκλεισμό των σαουδαραβικών πετρελαϊκών μεταφορών στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που απειλεί να διακόψει τη λειτουργία ενός ακόμη κομβικού θαλάσσιου διαδρόμου για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο. Το Σάββατο, οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια.