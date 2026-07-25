Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Τη δέσμευση ότι η Γαλλία θα στηρίξει τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές και θα προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών εξέφρασε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν κυρίως τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η πολιτεία θα παραμείνει δίπλα στους κατοίκους για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

«Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι δύσκολες αυτές ώρες αναδεικνύουν την αλληλεγγύη της γαλλικής κοινωνίας.

«Τις στιγμές που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός που στηρίζει ο ένας τον άλλον», σημείωσε ο Μακρόν.

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Ολόκληρο το μήνυμα Μακρόν στο Γαλλικό λαό

«Σε αυτές τις ώρες, όπου οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που πραγματικά είναι: ένας ενωμένος λαός, που στέκεται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ευχαριστώ τους πυροσβέστες μας, το στρατιωτικό προσωπικό, τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, τους χωροφύλακες και τους αστυνομικούς μας, καθώς και τους αγρότες και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι με την αφοσίωση και το θάρρος τους δίνουν αδιάκοπα τη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές.

Όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά μέσα έχουν κινητοποιηθεί: τα εναέρια μέσα της πολιτικής προστασίας, τα αεροσκάφη Canadair, τα Dash, τα ελικόπτερα πυρόσβεσης, αλλά και ενισχύσεις από ολόκληρη τη Γαλλία.

Ένα από τα μέσα αυτά αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας: το αεροσκάφος A400M συμμετέχει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Δίπλα στους κατοίκους, σε όλες τις πληγείσες οικογένειες και στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τους οποίους έχουμε στη σκέψη μας, το κράτος βρίσκεται πλήρως παρόν και κινητοποιημένο.

Οι δήμαρχοι, οι τοπικοί αιρετοί εκπρόσωποι και οι υπηρεσίες του κράτους –οι νομάρχες και το προσωπικό των νομαρχιών– βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν, να στηρίξουν και να προετοιμάσουν την επόμενη ημέρα. Μπορούν να βασίζονται στην αδιάκοπη στήριξη της Δημοκρατίας.

Ευχαριστώ τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Τσεχία και τη Σλοβακία για την πολύτιμη βοήθειά τους. Αυτή είναι η Ευρώπη. Σε στιγμές δοκιμασίας, αναδεικνύει στην πράξη την αλληλεγγύη που την χαρακτηρίζει.

Οι σκέψεις μας βρίσκονται επίσης στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και όλους τους λαούς που αντιμετωπίζουν επίσης μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, ιδιαίτερα στη Ζιρόντ και τις Λαντ, στον νότο –κυρίως στο Βαρ, τις Υψηλές Άλπεις και την Άνω Κορσική–, αλλά και στην Οξιτανία, ειδικά στα Ανατολικά Πυρηναία, καθώς και σε κάθε περιοχή όπου οι φλόγες χτυπούν, χιλιάδες στρέμματα έχουν καταστραφεί, σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, δραστηριότητες έχουν διακοπεί και ανθρώπινες ζωές έχουν ανατραπεί.

Θα ανοικοδομήσουμε, θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές και θα παραμείνουμε παρόντες για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί».

Μαζικές εκκενώσεις λόγω της πύρινης λαίλαπας

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με περίπου 200.000 κατοίκους και τουρίστες να έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές που απειλούνται.

Πολλές κοινότητες, αλλά και τουριστικά καταλύματα, εκκενώθηκαν προληπτικά, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο λόγω των καιρικών συνθηκών και της ξηρασίας.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό των μετώπων.

{https://www.reporter.gr/diethnh/diethneis-eidhseis/681730-pyrinos-efialtis-stin-evropi-200-000-ekkenoseis-se-ispania-kai-gallia-apeileitai-i-madriti}

Οι φλόγες πλησιάζουν το Μπορντό

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, η πυρκαγιά βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Μπορντό, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην περιοχή, τόσο μέσω του οδικού όσο και μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης της φωτιάς.

Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει σε λειτουργία, ωστόσο τα δρομολόγια τρένων και λεωφορείων προς την περιοχή έχουν επηρεαστεί.

Προειδοποίηση και στην Ισπανία λόγω καπνού

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και πέρα από τα γαλλικά σύνορα.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις υπαίθριες δραστηριότητες στις περιοχές που επηρεάζονται από τον καπνό.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X συνέστησε σε όσους βρίσκονται σε περιοχές με καπνό ή στάχτες να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα όταν χρειάζεται.

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Επιστροφή κατοίκων σε περιοχές όπου βελτιώθηκε η κατάσταση

Παρά το γεγονός ότι οι πυρκαγιές δεν έχουν τεθεί ακόμη πλήρως υπό έλεγχο, οι αρχές επέτρεψαν την επιστροφή περίπου 3.000 ανθρώπων στα σπίτια τους σε περιοχές της Ζιρόντ όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται πλέον σταθεροποιημένη.

Ο περιφερειάρχης Ζιλ Κλαβρέλ ανακοίνωσε ότι η επιστροφή αφορά κυρίως την περιοχή της Μπισκαρός και θα ξεκινούσε στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες.