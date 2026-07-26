«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

Με αιχμή την ανάγκη για μια νέα εθνική στρατηγική στη ναυτιλία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη Χίο το σχέδιο του κόμματος για την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας, τη στήριξη της νησιωτικότητας και τον εκσυγχρονισμό του ναυτιλιακού τομέα, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη λειτουργίας ψηφιακού «Παρατηρητηρίου Τιμών» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Δευτέρα.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη:

«Κυρίες και κύριοι,

φίλες και φίλοι,

θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τη Νομαρχιακή μας Επιτροπή και τον Βουλευτή μας εδώ στη Χίο και κοινοβουλευτικό υπεύθυνο Ναυτιλίας Σταύρο Μιχαηλίδη, για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές, που ο καθένας παρουσίασε ένα ειδικό ζήτημα που προσεγγίζει τη σημερινή συζήτηση για τη ναυτιλία.

Αυτή η εκδήλωση αποδεικνύει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι εμείς όταν μιλάμε για πολιτική αλλαγή, δεν μιλάμε απλά για εναλλαγή στις θέσεις εξουσίας. Εμείς ζητάμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να εφαρμόσουμε ένα προοδευτικό, ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει την κοινωνία πιο δίκαιη και την πατρίδα πιο ισχυρή. Ένα σχέδιο που δεν στηρίζεται σε συνθήματα, αλλά δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε κάθε κρίσιμο τομέα της καθημερινότητας.

Και η ναυτιλία είναι ένας τέτοιος τομέας. Όταν μιλάμε για μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, με την πλουσιότερη νησιωτικότητα της Ευρώπης.

Είναι λοιπόν για μας προτεραιότητα και η ναυτιλία, όχι μόνο γιατί αποτελεί διαχρονικά έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αλλά γιατί στη νέα εποχή που διαμορφώνεται, αποτελεί ταυτόχρονα πυλώνα εθνικής ισχύος, γεωπολιτικής ασφάλειας και αναπτυξιακής προοπτικής.

Τα τελευταία χρόνια, φίλες και φίλοι, ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Οι εμπορικές διαδρομές επανασχεδιάζονται. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες αναδιαμορφώνονται. Οι μεγάλες δυνάμεις ανταγωνίζονται για τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών, λιμένων, θαλάσσιων διαδρομών και ενεργειακών δικτύων. Η θάλασσα δεν είναι πλέον μόνο ένας δρόμος μεταφοράς αγαθών. Είναι ένα πεδίο οικονομικής ισχύος, γεωπολιτικής επιρροής και στρατηγικού ανταγωνισμού.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι χώρες που διαθέτουν ναυτική παράδοση, επενδύουν ακόμη περισσότερο στο συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα. Ενισχύουν τα νηολόγιά τους, επενδύουν στους ανθρώπους της θάλασσας, εκσυγχρονίζουν τα λιμάνια τους και συνδέουν τη ναυτιλία με τη βιομηχανία, την καινοτομία και την εθνική τους στρατηγική.

Πού είναι η Ελλάδα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα; Η χώρα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη. Η χώρα που η θάλασσα δεν είναι απλώς μέρος της γεωγραφίας της, αλλά μέρος της ιστορίας της, της οικονομίας της και της ταυτότητάς της.

Θα περίμενε κανείς η Ελλάδα σε αυτή τη νέα εποχή να πρωταγωνιστεί. Θα περίμενε κανείς να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη ναυτιλία. Δυστυχώς όμως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Επτά χρόνια τώρα, η Ελλάδα -ενώ θα μπορούσε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο-, δεν διαθέτει εθνική ναυτιλιακή στρατηγική. Και αυτό δεν είναι μια αντιπολιτευτική θεωρία. Αυτό αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους τομείς. Π.χ. το εθνικό νηολόγιο συρρικνώνεται. Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση απαξιώνεται. Οι νέοι δεν βρίσκουν κίνητρα για να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.

Η ακτοπλοΐα γίνεται για τους νησιώτες συνεχώς ακριβότερη. Τα λιμάνια λειτουργούν χωρίς έναν ενιαίο εθνικό σχεδιασμό. Τα Λιμενικά Ταμεία υποστελεχωμένα αδυνατούν να συντηρήσουν κρίσιμες υποδομές. Ευρωπαϊκοί πόροι χάνονται, όπως και ευκαιρίες. Το Λιμενικό Σώμα, καλείται να ανταποκριθεί σε ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, χωρίς όμως σημαντικά εργαλεία που χρειάζονται.

Όλα αυτά θα πει κάποιος είναι διαφορετικά προβλήματα. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι έχουν μία κοινή αιτία. Την απουσία συνεκτικού εθνικού σχεδίου. Γιατί όταν δεν υπάρχει στρατηγική, κάθε υπουργική απόφαση ακόμα και αν μοιάζει ότι είναι σωστή, δεν οδηγεί πουθενά αν δεν είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.

Έτσι χάνονται ευκαιρίες. Έτσι σπαταλώνται ευρωπαϊκοί πόροι. Έτσι απαξιώνονται δημόσιοι θεσμοί. Έτσι η χώρα χάνει σταδιακά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο ίσως συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Και μέσα σε όλα αυτά, το πιο ανησυχητικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή όπου η ναυτιλία αποκτά όλο και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Τη στιγμή που άλλες χώρες επενδύουν στη ναυτική τους ισχύ, εμείς περιοριζόμαστε σε μια καθημερινή απλή διαχείριση.

Τη στιγμή που άλλες χώρες σχεδιάζουν τις επόμενες δεκαετίες, εμείς ανακυκλώνουμε προβλήματα που ήδη υπάρχουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Κυρίες και κύριοι,

αν υπάρχει ένας δείκτης που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια, αυτός είναι η πορεία της ελληνικής σημαίας. Και εδώ είναι το πραγματικά παράδοξο. Η Ελλάδα παραμένει η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες πρωταγωνιστούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Όμως την ίδια στιγμή η ελληνική σημαία υποχωρεί συνεχώς.

Γιατί; Αυτό δεν είναι μια στατιστική λεπτομέρεια. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, γιατί πίσω από κάθε πλοίο που επιλέγει μια άλλη σημαία, η χώρα χάνει κάτι περισσότερο από έναν αριθμό στο νηολόγιο. Χάνει θέσεις εργασίας για Έλληνες ναυτικούς. Χάνει έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα. Χάνει τεχνογνωσία. Χάνει κύρος. Και τελικά, χάνει ένα μέρος της ναυτιλιακής της ισχύος. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Σήμερα λιγότερα από 480 εμπορικά πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο. Δηλαδή μόλις το 11,4% του ελληνόκτητου στόλου και περίπου το 13,8% της συνολικής χωρητικότητάς του φέρουν την ελληνική σημαία. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η πορεία είναι διαρκώς πτωτική.

Αλήθεια πώς μπορεί να είναι ικανοποιημένη μια κυβέρνηση, όταν η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου βλέπει τη δική της σημαία να αποδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο; Κάτι πρέπει να αλλάξει.

Μπορεί να θεωρεί ότι όλα βαίνουν σωστά, όταν χάνουμε έδαφος σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά νηολόγια; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η ελληνική σημαία είναι εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Είναι εργαλείο εθνικής στρατηγικής. Είναι εργαλείο απασχόλησης. Είναι μέρος διεθνούς και πολύπλευρης παρουσίας που οφείλει να έχει η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Πίσω από κάθε μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη δεν βρίσκονται μόνο πλοία, όπως κάποιοι νομίζουν. Βρίσκονται και άνθρωποι. Καπετάνιοι, μηχανικοί, αξιωματικοί, ναυτικοί, τα στελέχη των ναυτιλιακών γραφείων. Το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι νέοι που επιλέγουν να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γιατί, όπως είπε κάποιος ομιλητής νωρίτερα, πριν από κάποιες δεκαετίες, η επιλογή γινόταν διότι η Ελλάδα ζούσε σε δύσκολες συνθήκες. Ας δημιουργήσουμε κίνητρα, για να διευκολύνουμε και σήμερα την επιλογή ν’ αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Όμως, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο, το αφήσαμε να απαξιώνεται. Επτά χρόνια τώρα, όπως είπα, δεν υπάρχει στρατηγική προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση. Καμία προσπάθεια ν’ αποκτήσουν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού τις υποδομές, το προσωπικό και τον σύγχρονο εξοπλισμό που απαιτεί η νέα εποχή.

Το αποτέλεσμα το βλέπουμε ήδη μπροστά μας. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού υποβαθμίζονται. Νέοι Έλληνες στρέφονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η χώρα κινδυνεύει να χάσει ένα πολύτιμο απόθεμα τεχνογνωσίας, που χρειάστηκαν γενιές και γενιές για να δημιουργηθεί.

Και αναρωτιέμαι: Πώς είναι δυνατόν η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο να μην μπορεί να εξασφαλίσει στους νέους της σύγχρονη δημόσια ναυτική εκπαίδευση; Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας και να αδιαφορούμε για τον σημαντικότερο παράγοντα της ανταγωνιστικότητάς της; Γιατί οι άνθρωποι είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Όχι μόνο τα πλοία.

Για εμάς, λοιπόν, η αναγέννηση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Θέλουμε σύγχρονες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Με ψηφιακά εργαστήρια και προσομοιωτές της τελευταίας τεχνολογίας. Με στενή συνεργασία της ναυτιλιακής κοινότητας, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Και κυρίως, θέλουμε να ξανακάνουμε το ναυτικό επάγγελμα ελκυστικό για τη νέα γενιά. Γιατί μια χώρα που γυρίζει την πλάτη στους ανθρώπους της θάλασσας, αργά ή γρήγορα θα γυρίσει την πλάτη και στη ναυτική της ιστορία. Και αυτό δεν αξίζει στην Ελλάδα με την τεράστια ναυτική ιστορία που έχει.

Κυρίες και κύριοι,

υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση της ναυτιλίας που αφορά την καθημερινότητα κάθε ελληνικής οικογένειας. Δεν αφορά μόνο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αφορά την ίδια τη συνοχή της πατρίδας μας. Αφορά τη ζωή στα νησιά. Αφορά την ακτοπλοΐα. Γιατί για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, το πλοίο δεν είναι μια επιλογή μετακίνησης, όπως κάποιοι νομίζουν. Είναι ο δρόμος προς το νοσοκομείο. Είναι ο δρόμος προς το Πανεπιστήμιο. Είναι ο δρόμος προς την εργασία. Είναι ο δρόμος που συνδέει το νησί με την υπόλοιπη Ελλάδα, που συνδέει τα νησιά μεταξύ τους.

Και γι’ αυτό η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια αποκλειστικά εμπορική δραστηριότητα. Είναι δημόσιο αγαθό. Είναι προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής. Είναι όρος εθνικής συνοχής.

Και εδώ, δυστυχώς, η πραγματικότητα διαψεύδει καθημερινά την εικόνα που φιλοτεχνεί η κυβέρνηση μέσα από τους γνωστούς επικοινωνιακούς μηχανισμούς.

Επιτρέψτε μου, όμως, να πω κάτι βαθύτερο: Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα δεν αφορά μόνο τη ναυτιλία. Δεν αφορά μόνο τα λιμάνια. Αφορά το υπόδειγμα ανάπτυξης που επιλέγουμε για τη χώρα. Γιατί τα λιμάνια δεν είναι απλώς οικονομικές υποδομές. Είναι στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, μοχλοί περιφερειακής ανάπτυξης, πύλες εμπορίου, συνδεσιμότητας και εθνικής ισχύος.

Η Νέα Δημοκρατία -και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω γιατί είναι πολύ κρίσιμο για τη σημερινή εκδήλωση- επέλεξε ένα μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων που αποκλίνει από το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πρότυπο. Αυτά που έγιναν ως ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα, δεν είναι ο ευρωπαϊκός κανόνας. Είναι η ευρωπαϊκή εξαίρεση. Γι' αυτό και θα αποτύχει αυτό το μοντέλο.

Αντί λοιπόν της παραχώρησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, εντός του λιμένα, με διατήρηση του δημόσιου ελέγχου στον Λιμενικό οργανισμό, προχώρησε στην πώληση Οργανισμών Λιμένων, εκχωρώντας τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών. Αυτό, έγινε μόνο στην Ελλάδα.

Παράλληλα, από το 2021, αφαιρέθηκε η εποπτεία των λιμένων από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και μεταφέρθηκε στο Υπερταμείο,. Αποτέλεσμα: Περιορίζεται στην πράξη περαιτέρω ο δημόσιος έλεγχος.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σαφές: Θέλουμε λιμάνια που λειτουργούν αποκλειστικά με γνώμονα τη βραχυπρόθεσμη εμπορική απόδοση ή λιμάνια που υπηρετούν ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και το δημόσιο συμφέρον;

Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σήμερα, παρουσιάζει απόψε μια νέα Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική. Και χαίρομαι που το κάνουμε εδώ από τη Χίο, με την τεράστια ιστορική, ναυτική παράδοση.

Ένα εθνικό σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας. Ένα σχέδιο με σαφείς προτεραιότητες, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όχι θεωρίες. Μετρήσιμα αποτελέσματα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες:

Πρώτη εθνική προτεραιότητα: Η ισχυρή ελληνική σημαία. Έχουμε χρέος ν’ ανατρέψουμε τη συνεχή συρρίκνωση του εθνικού νηολογίου. Να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό, πλήρως ψηφιακό, αποτελεσματικό νηολόγιο. Να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής ναυτιλίας, της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στην ελληνική σημαία.

Δεύτερη προτεραιότητα: Επένδυση στους ανθρώπους της θάλασσας. Ριζική αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Σύγχρονες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Συνεχής δια βίου επαγγελματική κατάρτιση. Κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Γιατί η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας αρχίζει από τους ανθρώπους της. Και ιδιαίτερα, τις νεότερες γενιές.

Τρίτη προτεραιότητα: Μια ακτοπλοΐα που υπηρετεί τη νησιωτική Ελλάδα. Αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, είναι απαράδεκτα και τα πληρώνετε με ακόμη περισσότερο κόστος ζωής, λόγω του κόστους των μεταφορών. Τί λέμε:

Αναδιοργάνωση του δικτύου των ακτοπλοϊκών διασυνδέσεων.

Διαφάνεια και ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς. Δε θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλει ισχυρούς και εποπτικούς μηχανισμούς.

Σχέδιο χρηματοδότησης της πράσινης ανανέωσης του στόλου, ώστε το κόστος της μετάβασης να μη μετακυλιστεί στους πολίτες.

Και ένα πραγματικό Παρατηρητήριο Τιμών που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό.

Αυτά, προφανώς θα τα κάνουμε ως κυβέρνηση. Αλλά εμείς σήμερα θα παρουσιάσουμε και κάτι ως αξιωματική αντιπολίτευση που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα το πρωί.

Από τη Δευτέρα το πρωί το ΠΑΣΟΚ, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, αφού δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση της Ν.Δ. που υπηρετεί σε αυτό τον τομέα τους λίγους και τους ισχυρούς εις βάρος της κοινωνίας και των νησιών και των μόνιμων κατοίκων.

Αυτό είναι μια σημαντική καινοτομία που εγκαινιάζουμε μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα που το κόμμα μας χρησιμοποιεί εδώ και 5 χρόνια για να δώσει βήμα στους πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τέταρτη προτεραιότητα: τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής. Ανασχεδιάζουμε το Μεταφορικό Ισοδύναμο με διαφάνεια, αντικειμενικά κριτήρια και σταθερή χρηματοδότηση.

Στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος της νησιωτικότητας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε νησί.

Πέμπτη προτεραιότητα: λιμάνια που παράγουν ανάπτυξη. Ένα νέο εθνικό σχέδιο λιμενικής πολιτικής. Ισχυρά και βιώσιμα Λιμενικά Ταμεία. Ανεξάρτητη εποπτεία. Σύγχρονες υποδομές. Λιμάνια που λειτουργούν ως πύλες εμπορίου, ενέργειας, καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης και όχι απλώς πηγές δημοσιονομικών εσόδων.

Έκτη προτεραιότητα: ένα σύγχρονο κράτος στη θάλασσα. Ένα ισχυρό Υπουργείο Ναυτιλίας με πραγματικά επιτελικό ρόλο. Το Υπουργείο έχει απαξιωθεί.

Ένα σύγχρονο Λιμενικό Σώμα με τα μέσα, την τεχνολογία και την εκπαίδευση που απαιτούν οι νέες προκλήσεις. Πλήρης ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου. Γιατί το κράτος δεν πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να τις σχεδιάζει.

Έβδομη προτεραιότητα: Η Ελλάδα πρωταγωνιστής ξανά στην διεθνή ναυτιλιακή σκηνή. Πρωταγωνιστής σημαίνει χάραξη των διεθνών κανόνων ναυτιλίας στην Ευρώπη και στον ΙΜΟ, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η ελληνική ναυτιλία κυριάρχησε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και όχι σε συνθήκες προστατευτισμού.

Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. Μια ναυτιλία πιο ανταγωνιστική.

Μια νησιωτική Ελλάδα πιο ισχυρή. Ένα κράτος πιο αποτελεσματικό. Και μια χώρα που μπορεί επιτέλους να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο στρατηγικό της πλεονέκτημα. Τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα είναι μέρος ταυτότητας του ελληνικού λαού και της πατρίδας μας. Και για αυτή την ταυτότητα οφείλουμε να μετατρέψουμε την πολιτική σε εθνική στρατηγική.

Φίλες και φίλοι,

οι μεγάλες χώρες δεν χτίζουν – και δεν εννοώ οι μεγάλες γεωγραφικά – οι μεγάλες χώρες χτίζονται από τους ανθρώπους, από τα οράματα, από την πίστη, από την αγάπη για την πατρίδα. Αυτές λοιπόν οι χώρες δεν χτίζουν το μέλλον τους σε αυτά που τους λείπουν. Σε αυτά που δεν έχουν, ή σε αυτά που έχουν οι άλλοι. Χτίζουν το μέλλον τους στα στρατηγικά τους πλεονεκτήματά.

Στην ιστορία τους, στη διαδρομή, στο βάθος των αιώνων. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ελληνικού λαού και της Ελλάδας, ήταν, είναι και θα είναι η θάλασσα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για μας, αλλά και για τους γείτονές μας. Εκεί γράφτηκε η ιστορία μας. Εκεί δοκιμάστηκε η αντοχή μας. Εκεί μεγαλούργησαν γενιές Ελλήνων.

Το ερώτημα είναι απλό: Θα συνεχίσουμε να ζούμε με το ένδοξο παρελθόν της ελληνικής ναυτιλίας; Ή εμείς θα δημιουργήσουμε και το μέλλον της;

Εμείς τιμούμε τη ναυτιλιακή μας ιστορία, επιλέγουμε όμως να δουλέψουμε με αισιοδοξία και για το μέλλον της.

Για μια Ελλάδα που σχεδιάζει. Για μια Ελλάδα που παράγει. Για μια Ελλάδα που καινοτομεί. Για μια Ελλάδα που στηρίζει τους ανθρώπους της θάλασσας, τα νησιά μας, τις νέες γενιές, γιατί δεν αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη και θα γίνουμε με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.

Αυτή είναι η σημερινή μου δέσμευση. Να κάνουμε τη θάλασσα δύναμη ανάπτυξης. Δύναμη κοινωνικής συνοχής. Δύναμη εθνικής αυτοπεποίθησης. Δύναμη εθνικής αξιοπρέπειας. Ξανά μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί. Έχει όραμα, έχει σχέδιο για την Ελλάδα, για τα νησιά μας, για τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και πάνω από όλα ευχαριστώ αυτούς που είχαν την έμπνευση να σχεδιάσουν τη σημερινή επιτυχημένη εκδήλωση.

Σταύρο ευχαριστώ πάρα πολύ, Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής και όλα τα μέλη. Μαζί μπορούμε να κάνουμε πράσινο το νησί στις εθνικές εκλογές και θα το κάνουμε με αγώνα, γιατί έχουμε όραμα, ιδέες και απόψεις που δίνουν προοπτική και αξιοπρέπεια σε όλους τους Έλληνες.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».