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Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας
Ειδήσεις
21:55 - 25 Ιουλ 2026

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη διεθνούς στήριξης της Συρίας στη νέα μεταβατική περίοδο που διανύει, μετά από περισσότερο από μία δεκαετία πολέμου και καταστροφών, υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά την πρώτη επίσκεψή του στη χώρα.

Από τη Δαμασκό, όπου βρέθηκε για συνομιλίες με τη νέα συριακή ηγεσία, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας, την αποκατάσταση των υποδομών και την ενίσχυση των βασικών υπηρεσιών, προκειμένου η Συρία να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Η επίσκεψη του Γκουτέρες αποτελεί την πρώτη μετάβαση γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στη Συρία από το 2009, όταν είχε επισκεφθεί τη χώρα ο Μπαν Γκι-μουν.

Συνάντηση με τον Άχμαντ αλ Σάρα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο της Δαμασκού με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ από τον συνασπισμό ισλαμιστικών οργανώσεων που ηγείτο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Συρίας και ΟΗΕ, κυρίως στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάπτυξης, καθώς και η συμβολή του Οργανισμού στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της χώρας.

Πριν από τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, ο Γκουτέρες επισκέφθηκε την παλιά πόλη της Δαμασκού και το ιστορικό τέμενος των Ομεϋαδών.

«Καθοριστική περίοδος» για τη Συρία

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τις επαφές του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία «καθοριστική περίοδο» για τη Συρία και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα έχει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της χώρας.

«Πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την οικονομική ανάκαμψη, την αποκατάσταση των υποδομών και των βασικών υπηρεσιών, αλλά και για τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της Συρίας, σε μια σαφή αναφορά στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Επίσκεψη στη φυλακή Σαϊντνάγια

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία, ο Γκουτέρες επισκέφθηκε, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ, τη διαβόητη φυλακή Σαϊντνάγια, η οποία έχει συνδεθεί με καταγγελίες για βασανιστήρια και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Άσαντ.

Η φυλακή θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της καταστολής εναντίον πολιτικών αντιπάλων του πρώην καθεστώτος.

Στο επίκεντρο τα Υψίπεδα του Γκολάν

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ συναντήθηκε επίσης με κυανόκρανους των Ηνωμένων Εθνών που υπηρετούν στην περιοχή των Υψιπέδων του Γκολάν, όπου έχει δημιουργηθεί ουδέτερη ζώνη υπό την επιτήρηση του ΟΗΕ.

Η περιοχή παραμένει σημείο έντασης, καθώς τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν προσαρτήθηκε μονομερώς από το Ισραήλ το 1981, ενώ μετά την πτώση του Άσαντ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε ανάπτυξη στρατευμάτων στη ζώνη και πραγματοποίησαν σειρά επιχειρήσεων στο συριακό έδαφος.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία, προκειμένου –όπως υποστηρίζει– να ενισχύσει την ασφάλειά του.

Ωστόσο, ο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιοχή «απαράδεκτη» και υπενθύμισε ότι «τα Υψίπεδα του Γκολάν είναι συριακό έδαφος», καλώντας όλες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο.

Η Δαμασκός ζητά αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Από την πλευρά της συριακής κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σαϊμπάνι ζήτησε την άμεση και χωρίς όρους αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί.

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