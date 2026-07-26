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Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride
Ειδήσεις
20:37 - 26 Ιουλ 2026

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την επίθεση κατά τη διάρκεια της παρέλασης του pride στο Βερολίνο, ο καταζητούμενος ύποπτος σκοτώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου rbb, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης. Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν μεταβεί σε μια καλύβα στο Spandau στο Βερολίνο.

Για ώρες η αστυνομία αναζητούσε τον Abdul B. Σύμφωνα με το rbb, ο καταζητούμενος είναι νεκρός, καθώς πυροβολήθηκε θανάσιμα από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε συγκρότημα μικρών κήπων στην περιοχή Σπάνταου.

Η Αστυνομία του Βερολίνου επιβεβαίωσε λίγο αργότερα τον θάνατο του δράστη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άνδρας επιτέθηκε το βράδυ σε αστυνομικούς με αιχμηρό όπλο. Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία μέσω της πλατφόρμας X.

Μία νεκρή και δεκάδες τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου, οδηγός βαν έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην περιοχή Τίεργκαρτεν του Βερολίνου, κοντά στον χώρο όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ του CSD (Christopher Street Day). Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, στη συνέχεια ο δράστης επιτέθηκε και σε περαστικούς με όπλο κοπής και νύξης, πιθανότατα ματσέτα.

Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο για τη ζωή του.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία αναλαμβάνει την έρευνα

Μετά την επίθεση, οι αρχές αναζητούσαν από το πρωί της Κυριακής τον 21χρονο Abdul B. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής και φερόταν να διατηρεί συμπάθεια προς την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Είχε τη γερμανική υπηκοότητα και καταγόταν από οικογένεια λιβανικής καταγωγής.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφανι Χούμπιγκ, ανακοίνωσε ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία θα αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης. Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην πολιτική και την κοινωνία της Γερμανίας και κύμα συμπαράστασης προς τα θύματα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/07/2026 - 21:00
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