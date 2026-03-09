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Η «θύελλα Γεωργιάδης» στα κοινωνικά δίκτυα
Ανεμοδείκτης
13:36 - 09 Μαρ 2026

Η «θύελλα Γεωργιάδης» στα κοινωνικά δίκτυα

Άγγελος Κωβαίος
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Την προηγούμενη εβδομάδα, στο παράλληλο πολιτικό σύμπαν των κοινωνικών δικτύων κυριάρχησε μία ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη.

Δεν ήταν από τις πλέον θεαματικές παρεμβάσεις του, αποδείχθηκε όμως μία από τις πιο δημοφιλείς - αν όχι η πιο δημοφιλής. Σε αυτήν, ο υπουργός Υγείας θέλησε να αποκρούσει το υβρεολόγιο του Λάκη Λαζόπουλου εναντίον του από την γνωστή εκπομπή του το προηγούμενο βράδυ, ενώ ενημέρωνε και για το ότι θα κινηθεί νομικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ανάρτηση αυτή σε facebook, instagram και X, είδαν μέσα σε λίγες ώρες περισσότεροι από 1,5 εκατ. χρήστες. Το στοιχείο δεν μπορεί να αγνοηθεί, αν θέλει κανείς να έχει μία εικόνα για την επιρροή των πολιτικών στελεχών…

{https://www.facebook.com/reel/2359886474424525}

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