Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να εξεταστούν τα ευρήματα και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τη σορό εντόπισε πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που εκτιμάται ότι θα δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού και τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.
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