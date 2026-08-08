Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σπηλιά, στην περιοχή του Λυκαβηττού και συγκεκριμένα κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να εξεταστούν τα ευρήματα και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τη σορό εντόπισε πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που εκτιμάται ότι θα δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού και τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

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