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ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους
Πολιτική
11:29 - 06 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

Reporter.gr Newsroom
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Στην αντεπίθεση απέναντι στον Άδωνι Γεωργιάδη περνά το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας ότι αμφισβητεί τα πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους σχετικά με την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται αποφάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για ανάκτηση περίπου 40 εκατ. ευρώ και ζητά από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τις διαπιστωμένες παρατυπίες.

Η δήλωση του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά:

Ο κ. Γεωργιάδης ζητά από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να απολογηθούν επειδή ανέδειξαν το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Προκειμένου να υπερασπιστεί την κυβέρνηση, φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί τα συμπεράσματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) και να απαξιώνει τους ίδιους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ελληνικού κράτους.

Όμως, τα στοιχεία δεν προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Προέρχονται από επίσημα έγγραφα.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4314/2014, αποτελεί την Εθνική Αρχή Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Βάσει, λοιπόν, αυτών των αρμοδιοτήτων διενήργησε ελέγχους κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνέταξε πόρισμα στο οποίο διαπίστωσε σειρά σοβαρών παρατυπιών στις συγκεκριμένες συμβάσεις

(Το πόρισμα της Ε.Δ.ΕΛ. όπως δημοσιοποιήθηκε: https://www.datajournalists.co.uk/2025/10/11/apokalypsi-to-teliko-porisma-gia-ta-spitakia-anakyklosis/).

Σε συνέχεια του πορίσματός της Ε.Δ.ΕΛ., εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις ανάκτησης:

  • Την με αρ. πρωτ. 166962/ΕΞ 2025/24.09.2025 με την οποία αποφασίζεταιη ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού ύψους 10.955.400 ευρώ από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης(https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A805%CE%99%CE%97-3%CE%A1%CE%9C?inline=true)
  • Την με αρ. πρωτ. 166963/ΕΞ 2025/24.09.2025 με την οποία αποφασίζεται η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού ύψους 10.590.220 ευρώ από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου(https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%95975%CE%97-%CE%91%CE%9A%CE%A4?inline=true)
  • Την με αρ. πρωτ. 166964/ΕΞ 2025/24.09.2025 με την οποία αποφασίζεται η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού ύψους 18.136.860 ευρώ από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής(https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%93%CE%A5%CE%97-%CE%92%CE%99%CE%9A?inline=true).

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν αμφισβήτησε το πόρισμα της Ε.Δ.ΕΛ. Αντιθέτως, προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων ανάκτησης των ανωτέρω ποσών.

Σε απάντηση της από 6-10-2025 ερώτησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων επιβεβαιώνει ότι, σε συνέχεια του πορίσματος της Ε.Δ.ΕΛ., εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης συνολικού ύψους 39.682.480 ευρώ. (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/13094050.pdf).

Τα ίδια επιβεβαιώνει και η ίδια η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ότι δηλαδή οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργήθηκαν κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι η Ε.Δ.ΕΛ. συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/13094049.pdf)

Όλα αυτά δεν τα ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ. Τα επιβεβαιώνουν οι ίδιες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στις επίσημες απαντήσεις τους προς τη Βουλή.

Αν έχει επιφυλάξεις ή ενστάσεις ο κ. Γεωργιάδης, καλό θα ήταν να απευθυνθεί στον πολιτικό προϊστάμενό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη. Εκτός και αν σκοπίμως επιτίθεται στον Υπουργό Οικονομικών για εσωκομματικούς λόγους. Δεν θα μας έκανε εντύπωση, εδω ο κ. Γεωργιάδης άνοιξε πρώτος δημόσια το σενάριο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας- Κόμματος Σαμαρά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό.

Και επειδή ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι η υπόθεση δεν αφορά την κυβέρνηση αλλά αποκλειστικά τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του υπενθυμίζουμε ότι η ίδια η Ε.Δ.ΕΛ. διαπιστώνει στο πόρισμά της ότι η αξιολόγηση των προτάσεων από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν "ανεπαρκής".

Επομένως, για το συγκεκριμένο ζήτημα, μπορεί να απευθυνθεί και στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου.

Τα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης, δεν αφορούν κάποιον ανώνυμο φορέα. Πρόκειται για πόρους που χάθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και των οποίων το δημοσιονομικό κόστος βαραίνει τελικά τη χώρα και τους πολίτες.

Ο κ. Γεωργιάδης εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του, Νίκο Ανδρουλάκη, επειδή ανέδειξαν την υπόθεση. Στρέφεται όμως κατά των ελεγκτικών οργάνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Του ίδιου του Γενικού Λογιστηρίου, που ο Πρωθυπουργός μας καλεί να πάμε για κοστολόγηση το πρόγραμμα μας. Τώρα τι έπαθε ο κ. Γεωργιάδης και δεν του αρέσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;

Μας ζητά να σιωπήσουμε απέναντι σε επίσημα πορίσματα του ελληνικού κράτους, σε αποφάσεις ανάκτησης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και σε μια υπόθεση που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε.

Αντί, λοιπόν, να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να απαντήσει:

  • Γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες;
  • Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ;
  • Ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος των αυτών των 40 εκατομμυρίων ευρώ;
  • Γιατί η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Οι πολίτες δεν περιμένουν επικοινωνιακές κορώνες. Περιμένουν απαντήσεις στα ερωτήματα. Και μέχρι σήμερα, αυτές οι απαντήσεις δεν έχουν δοθεί.

Υ.Γ. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από τα επίσημα έγγραφα και τις σχετικές αποφάσεις. Ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

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