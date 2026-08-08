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ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα
Πολιτική
16:18 - 08 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή ανάρτησή του για την οικονομία, κατηγορώντας τον για αλαζονικό ύφος και διαστρέβλωση των στοιχείων του ΟΟΣΑ. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η έκθεση καταγράφει ακρίβεια, πληθωριστικές πιέσεις και συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, επισημαίνοντας παράλληλα τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη χαμηλή επίδοση της Ελλάδας στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Η ανακοίνωση:

«Ο κ. Σκέρτσος συνεχίζει στο ίδιο αλαζονικό ύφος και με τους ίδιους εξυπνακισμούς, που αν δεν το έχει καταλάβει, τον ενημερώνουμε ότι προκαλούν μεγάλη αποστροφή στην κοινωνία. Μέχρι και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Συνεπώς τα περί διακοπών, του τα επιστρέφουμε και ελπίζουμε φέτος να μην έχει την ίδια φαεινή ιδέα να «κεράσει» ηλιοβασιλέματα τους πολίτες για να ταξιδέψουν νοερά στα ελληνικά νησιά.

Τα επιχειρήματα και οι πίνακες του κ. Σκέρτσου διαρκούν μέχρι τα επόμενα που αναιρούν τα προηγούμενα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό όλα πάνε καλά και ο ΟΟΣΑ δεν ξέρει τι γράφει.

Η έκθεση αποκαλύπτει ως αιτίες της μείωσης του πραγματικού εισοδήματος την ακρίβεια, τις πληθωριστικές πιέσεις και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και όχι γιατί τον Δεκέμβριο παίρνουν επιδόματα και δώρα οι πολίτες που δεν επαναλαμβάνονται το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως θέλει να μας πείσει ο κ. Υπουργός.

Κατά τον κ. Σκέρτσο, σηκώνει το πορτοφόλι των πολιτών σούπερ μάρκετ, ηλεκτρικό, ενοίκιο κ.ο.κ., γιατί ΔΕΝ υπάρχει παρατεταμένη και επίμονη ακρίβεια.

Επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διευρύνονται οι ανισότητες και η χώρα μας αναδεικνύεται σε αρνητικό πρωταθλητή στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά μεταξύ ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και πραγματικού; Διαβάστε καλύτερα την έκθεση αντί να τη δαιμονοποιείτε και παραδεχτείτε την αποτυχία σας να δώσετε επί επτά χρόνια λύσεις».

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